中評社北京12月14日電／黨的二十大報告指出，加強企業主導的產學研深度融合，強化目標導向，提高科技成果轉化和產業化水平。今年4月，習近平總書記視察廣東時再次強調，“要強化企業主體地位，推進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，不斷提高科技成果轉化和產業化水平，打造具有全球影響力的產業科技創新中心”。暢通科技成果轉化鏈條，提高科技成果轉化和產業化水平，是實現高水平科技自立自強的應有之義，也是建設現代化產業體系的必由之路。



南方日報發表全國政協委員、廣州市政協副主席、廣州市科技局局長王桂林文章表示，中國的科技成果轉化生態土壤良好，無論是作為潛在供需主體的企業、高校院所和人才團隊的數量，還是金融資本的規模、產業體系的完整性、消費市場的體量都足以支撐一個科技成果轉化生態健康、高效、規模化地運行。然而，由於科技成果轉化主體不明確、企業參與科技成果轉化全過程不充分，導致中國科技成果有效供給和有效需求不匹配，轉化效果不理想。從供給端看，中國當前的科技成果轉化模式以高校院所為主體，但高校院所的科技成果大多處於論文或實驗室驗證階段，遠未到能應用於產業的成熟階段；從需求端看，企業提出有效需求的能力和意願都有待提高，將成果轉化為商品的創業者比較缺乏，培育創業者的土壤不夠肥沃。



文章指出，科技成果轉化的過程，本質上是科技供給與市場需求匹配的過程，要想跨越兩者之間的鴻溝，關鍵是建立以企業為主體、需求為牽引，產學研相結合的科技成果轉化體系，加快完善“創業者成長鏈、企業育成鏈、成果轉化鏈”三螺旋支撐體系，打通科技成果從樣品到產品再到商品的演化路徑，推動科技成果加快形成新質生產力。



一是完善創業者成長鏈，培育一批勇於創新、敢於冒險的創業人才，孕育一批科技成果轉化踐行者。科技創業是實施科技成果轉化的最直接途徑，矽穀之所以被奉為“創新創業聖地”，正是無數科技人員和大學畢業生，通過創辦新企業、催生新產業，推動科技成果完成從樣品到產品再到商品的演化。要加快完善創業者到企業主再到企業家的成長鏈條，推動“科教融合”，構建以創新創業為導向的教學內容、教學模式、教學體系，支持重點高校與龍頭企業建立協同育人機制，從源頭做好創業者培養。提升國家級孵化器、大學科技園、未來產業科技園建設水平，為創業者提供“一站式”創業服務。推廣李澤湘的“科創學院”“導師+學生”創業模式，讓潛藏在高校院所的一流科技成果，通過科技人員和大學生創業等途徑實施轉化。大力弘揚企業家精神，建立穩定公平的法治環境，以法治的確定性應對市場的不確定性，鼓勵創業者敢闖、敢投、敢擔風險。

