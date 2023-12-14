以創新之力推動中國經濟高質量發展

中評社北京12月14日電／世界知識產權組織近日發布的《世界知識產權指標報告》顯示，2022年中國專利申請量約160萬件，居世界第一。該組織此前發布的《2023年全球創新指數》顯示，中國排名第十二位，其中6個指標排名世界第一；中國擁有24個全球頂級科技集群，在全球頂級科技集群排名中首次躍居世界第一。這些都說明，邁入創新型國家行列的中國，科技創新能力仍在繼續提升。



創新是引領發展的第一動力，是建設現代化經濟體系的戰略支撐。在世界經濟復甦乏力的背景下，中國經濟回升向好，高質量發展扎實推進，現代化產業體系建設取得重要進展，科技創新實現新的突破。中國國家統計局今年8月發布的數據顯示，2022年中國經濟發展新動能指數為766.8，比上年增長28.4%。從主要構成指標看，創新驅動指數為336.3，比上年增長15.5%；知識能力指數為193.4，比上年增長5.9%。中國已成為全球規模最宏大、門類最齊全的人才資源大國，人才資源總量達到2.2億人，2022年研發人員總量預計超過600萬人年。國際人士認為，中國不斷提升科技創新能力，以科技創新支撐高質量發展，推動學術、創新和生產形成良性循環。



隨著創新驅動深入推進，科技創新持續賦能實體經濟，新產業新動能不斷發展壯大，對經濟增長的帶動作用提升。今年1—10月，中國高技術產業投資同比增長11.1%，快於全部投資8.2個百分點；汽車製造業、電氣機械和器材製造業工業增加值同比增長11.3%、13.6%。中國堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，新技術的創新與商業化成為經濟運行的重要驅動力。得益於先進技術的創新和應用，中國經濟發展的新領域新賽道不斷開辟，一批產業鏈條長、技術含量高、帶動能力強的行業加快發展。近年來，中國新能源汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”出口快速增長即是明證。



“中國將繼續是一個能為雙邊合作提供巨大機會的經濟體。”新加坡副總理兼財政部長黃循財日前在北京表示，中國經濟規模巨大，在先進製造、綠色經濟等領域有很多優勢，還擁有巨大的市場。巨大機會，厚植於中國崇尚創新的沃土之中。聯合利華在天津設立亞洲研發中心，施耐德電氣中國自動化研發中心在無錫啟用，霍尼韋爾公司汽車零部件的全球研發中心設在上海，大眾汽車宣布將在合肥的新基地開發電動汽車並進行生產……中國市場不僅是跨國公司競逐的大市場，也成為新技術和新模式的孵化器、路演區和展示推廣平台。越來越多在華投資的跨國企業負責人認為，很多科技創新都來自中國，隨後擴展到全世界，“中國是推動新興技術超大規模應用的熱土”。



中國的科技創新不僅為本國經濟增長提供持久動力，也為世界帶來實實在在的發展機遇。中國與160多個國家和地區建立科技合作關係，簽訂了116個政府間科技合作協定，構建起全方位、多層次、廣領域的科技開放合作新格局。中國與80多個“一帶一路”共建國家簽署政府間科技合作協定，共建50多家“一帶一路”聯合實驗室，在共建國家建成20多個農業技術示範中心和70多個海外產業園，建立10個海外科教合作中心，建設9個跨國技術轉移中心。美國中美研究中心特聘研究員丹尼斯•西蒙認為，中國的科技成就舉世矚目，在全球創新版圖中日益發揮著重要作用，成為國際前沿創新的重要參與者、解決全球性問題的重要貢獻者。



抓創新就是抓發展，謀創新就是謀未來。中國將繼續深入實施創新驅動發展戰略，整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力，激發出更強勁的優勢與動能，以創新之力推動經濟高質量發展。



來源：人民日報

