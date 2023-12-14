不斷滿足多樣化多元化住房需求

中評社北京12月14日電／習近平總書記近日在上海考察時指出，要踐行人民城市理念，不斷滿足人民群眾對住房的多樣化、多元化需求，確保外來人口進得來、留得下、住得安、能成業。



近年來，上海加快發展保障性租賃住房建設，為許多來滬新市民、青年人和一線務工人員提供了住房保障。上海構建“一張床、一間房、一套房”多層次租賃住房供應體系，是各地特別是人口淨流入的大城市加快發展保障性租賃住房的縮影。



規劃建設保障性住房是完善住房制度和供應體系、重構市場和保障關係的重大改革。我國新一輪保障性住房建設拓展了配售型保障性住房的新路子，有利於實現政府保障基本需求、市場滿足多層次住房需求，也有利於建立租購並舉的住房制度。新的住房保障體系分為配租型保障性住房和配售型保障性住房，其中配租型保障性住房包括公共租賃住房、保障性租賃住房，配售型保障性住房即為按照保本微利原則配售給普通工薪收入群體的保障性住房。



各地特別是重點城市加快發展保障性租賃住房，堅持由政府給予政策支持，充分發揮市場機製作用，主要利用存量土地建設，適當利用新供應國有建設用地建設，基本形成了多主體投資、多渠道供給的良好格局。近兩年，全國已建設籌集保障性租賃住房約508萬套(間)，可解決近1500萬新市民、青年人的住房困難。



當前，我國房地產市場基本解決了“有沒有”的問題，但結構性不足問題依然存在。從需求來看，人民群眾對住房品質有更高要求，希望住上更好的房子、獲得更好的服務。為此，就要以滿足剛性和改善性住房需求為重點，努力讓人民群眾住上好房子。



好房子要綠色、低碳、智能、安全，住得健康、用得便捷，成本低又放心安心。今後，房地產市場將建立“人、房、地、錢”要素聯動的新機制，從要素資源科學配置入手，以人定房，以房定地，以房定錢，防止市場大起大落。同時，建立房屋從開發建設到維護使用的全生命周期管理機制，包括優化開發方式、融資方式、銷售方式，建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等制度。對於商品房提供者而言，要拼的是高質量、新科技、好服務。誰能為群眾建設好房子、提供好服務，誰就會有市場、有發展。



來源：經濟日報 作者：金觀平



