鐵礦石價格為何大幅上漲

中評社北京12月14日電／今年10月以來，國內鐵礦石價格出現大幅上漲，自10月20日至11月24日，鐵礦石期貨主力合約漲幅高達17.5%。從更長周期來看，鐵礦石期貨價格5月份起從低位反彈，在半年內價格漲幅達到40%，漲幅較大。本次鐵礦石價格短期內大幅上漲是多方原因共同作用的結果。



首先，鐵礦石庫存見底是本次漲價的主要原因。當前鋼廠內部的鐵礦石庫存水平已經非常低，大部分廠家的可用天數僅為15天左右，部分廠家的庫存甚至更低。在供應端，澳大利亞和巴西等主要鐵礦石生產國第三季度的供應表現不佳，國外鐵礦石產量下降導致國內港口與鋼廠鐵礦石庫存偏低的情況短時間難以改變。在需求端，近期鋼廠利潤得到修復，鋼廠仍有維持生產的動力，使得原料補庫存需求增加。隨著河北地區高爐逐步恢復生產，鐵水產量持續增加，引發了鋼廠對鐵礦石的採購意願增強。庫存不足加上需求維持導致鐵礦石價格上漲。



其次，宏觀政策變化導致預期需求增加。10月份，全國人大常委會通過了今年四季度增發國債1萬億元的決議，增發的國債將集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災短板。中央金融工作會議指出，要加快保障性住房等“三大工程”建設，構建鋼鐵行業發展新模式。萬億元國債增發加上保障性住房建設需求，市場對國內未來基建維持高增速預期，與基建相關的鋼材預期需求也大幅增長。同時，國內經濟持續復甦，宏觀層面的經濟指標與情緒進一步改善，催化了鋼廠的補庫存需求。



再次，市場投機者炒作，故意抬高鐵礦石價格。從實際需求來看，鋼鐵行業第三季度並沒有出現下游需求大幅增長的現象，第四季度鋼材基本面整體仍呈現偏弱表現，鐵水產量有所恢復但最多達到原有水平，大幅增長的可能性較小，鋼廠補庫存的需求有限。儘管近期鋼材價格迎來回升，但鋼廠利潤改善有限，鋼鐵企業並沒有動力提高價格購買鐵礦石。僅從供需結構來看，鐵礦石價格大幅上漲並沒有足夠的支撐力，因此本輪鐵礦石價格變化還存在一定市場炒作因素。鐵礦石資源有限且供應端高度集中，加之境外衍生品市場進一步強化了其金融屬性，使其成為極易被炒作的產品。普氏價格指數作為進口鐵礦石定價基準，在短期內也出現大幅變動，說明國內鐵礦石價格受到境外價格炒作的影響。目前，鐵礦石價格虛高，後續存在大幅回落的可能。



對此，相關部門應緊盯市場動態，持續加強鐵礦石期現貨聯動監管，嚴厲打擊炒作行為，切實維護市場秩序。



來源：經濟日報 作者：肖立戎（紅塔證券研究所行業高級分析師)



