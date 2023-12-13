趙少康霸氣宣布當選一年內這事沒做　就辭職

趙少康宣布當選一年內不啟動推動18公民權的話就下台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024副手候選人趙少康13日晚上到政治大學演講，和大學生近距離接觸。趙少康拿出渾身解數，在提問階段面對學生的問題都直球對決，實問實答。



在學生提問如何推動18歲公民權時，趙少康霸氣宣布，如果他當選一年內沒啟動18公民權的推動立刻辭職，引來現場學生的熱烈鼓掌和歡呼，成功拉近和年輕人的距離。



政大學生會邀請各陣營副手候選人來校演講活動，12日是民進黨蕭美琴，13日為趙少康，台灣民眾黨的吳欣盈則安排在15日。



趙少康13日出席該活動時，身穿白色T恤搭配藍色休閒西裝外套和灰色休閒褲，看起來和在正式場合的嚴肅形象相當不同，活動一開始他就強調，會自己縮短演講時間，多留點時間讓學生提問，展現要和學生互動的誠意。



接著趙少康在演講時也分享自己的經驗，鼓勵年輕人不要怕冒險，甚至強調，只要不會死就去做，沒什麼好怕，年輕人是有本錢去冒險的，也勉勵年輕人，過程中遇到任何困難，記住他的話，“都會過去的，只要你不死！”之後回憶起來這些苦日子還是很甜蜜。



學生提問階段，有學生詢問趙少康對於18歲公民權推動的態度，趙少康隨即拿出手機，播放之前18歲公民權公投時，他幫相關團體錄廣播宣傳廣告的錄音，就引來現場的驚呼，趙接著加碼宣布，如果當選一年內沒有啟動推動18歲公民權，那他就會辭職下台，此話一出就讓現場學生熱烈鼓掌歡呼。

