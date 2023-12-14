綠諷沒屁股還吃瀉藥　民眾黨怒轟吃人夠夠

民眾黨台北市黨部主委、不分區立委候選人林國成。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電（記者 鄭羿菲）2024大選選前之夜，由台灣民眾黨搶下的府前凱達格蘭大道路權，民進黨台北市黨部主委張茂楠大酸，“沒那個屁股還吃這個瀉藥”，惹火柯粉。民眾黨台北市黨部主委、不分區“立委”候選人林國成批評，民眾黨搶到了，一是天意，二可能是有福份，用這種財大氣粗的語氣來欺壓民眾黨，老百姓不會接受，根本就欺人太甚，你管我們人多人少！



至於預估屆時會有多少支持者到場力挺？林國成估計，現在小場的民眾開講，人數最少都有2000多人至3000人，選前之夜我們不會用動員的方式舉辦，應該也有上萬人到2萬人不等。



柯辦發言人陳智菡也反批，財大氣粗的說法，一般人難認同，並呼籲支持者在1月12日真的站出來，讓民進黨看到，我們絕對有能力把凱道給塞爆。



民進黨張茂楠昨日受訪用閩南語大酸“沒那個卡稱（屁股）還吃這個瀉藥”，引發熱議。不過，張茂楠在傍晚透過民進黨台北市黨部發出聲明，針對選前之夜場地議題，受訪時因發言不慎造成誤會，他表達歉意並收回該等言語。



林國成接受中評社訪問表示，各黨選舉是選民在決定，舉辦造勢有多少人也是選民在決定，不要一個執政黨就好像高高在上，這種唯我獨尊的心態，老百姓不會支持，張茂楠的發言不是一個黨部主委應該有的風範。



林國成說，府前凱道本就是選前之夜搶手的地段，大家在公平的情況下，民眾黨搶到了，第一是天意，第二可能我們就是有這種福份，不能說“吃不到葡萄說葡萄酸”，應該是“愛不到就祝別人幸福”。民主社會的選舉，就是在公平的條件下競爭，若民進黨還是跟中國國民黨一樣有大佬心態，注定一定會失敗。

