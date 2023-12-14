趙少康：只要台灣和平不打仗　很多資金可來

趙少康認為兩岸和平，就會有外資來。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月14日電（記者 張嘉文）對於年輕人的低薪問題，中國國民黨2024副手候選人趙少康13日晚在政治大學演講時提，台灣薪資30年不漲，不只教授，連“部會”首長待遇都沒有成長。要解決均貧，就要利用大陸來賺一點錢，還要學香港變成亞洲金融中心。只要台灣和平不打仗，很多資金就可以來，香港人不來台灣、外資不投資台灣，都是因為風險。



政大學生會邀請各陣營副手候選人到校演講，12日是民進黨蕭美琴，13日為國民黨趙少康，台灣民眾黨的吳欣盈則安排在15日。趙少康13日出席該活動時，身穿白色T恤搭配藍色休閒西裝外套和灰色休閒褲，看起來和在正式場合的嚴肅形象相當不同。



對於學生提到台灣薪資凍漲的問題，趙少康說，過去30年在台灣，房價不斷地漲，所得幾乎是停滯，他舉例說，你看看你們的教授好了，那麼辛苦讀了個博士，然後一步一步到正教授，多難升啊！然後月薪大概就是新加坡10萬、11萬？30年前就是10萬、11萬！30年後還是這個錢，但是房價漲了多少？



趙少康也提到，“部會”首長月薪17萬5，特別費7萬，現在“部長”還是這個待遇，特別費還比他當“環保署長”那個時候還少，好像衹有當時的一半，這到底怎麼回事？發生什麼事情？他認為，這就牽涉到青年就業，整個大環境一定要提升上來，所謂水漲船高，如果整個大環境沒有上來，大家就均貧。



趙少康強調，所以第一，台灣整個水準要拉起來，台灣地理位置實在是很好，因為大陸那麼大，但要會利用，大陸就在台灣旁邊、那麼大，能不能利用大陸賺一點錢？這是一個，當然也不能只賺他的錢。譬如說香港本來是亞洲金融中心，本來大陸有錢的是跑到香港，香港人有的很害怕，跑到新加坡去。為什麼不到台灣來？為什麼我們不能吸引這些錢？台灣為什麼不能變成亞洲金融中心？



趙少康直言，只要台灣和平、不打仗，很多資金可以來，現在資金也跑了，外國人不來投資，因為怕打仗。台灣人的錢也往外跑，也怕打仗，俗話說人有兩條腿、錢有四條腿，錢跑得比人快，哪邊風險低，就往能賺錢的地方跑，假如大家不投資，或是大家不願意把錢放在台灣，那機會怎麼會多？就吃老本而已，就如現在已經連續19個月外銷是黑的一樣。