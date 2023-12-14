中評關注：綠有信心“國會”過半吹哨壯膽？

《鏡新聞》最新民調顯示，區域“立委”支持度或是不分區“立委”支持度，都是國民黨領先民進黨。（《鏡新聞》提供） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）民進黨高層與媒體吹風，提到有信心明年“國會”選舉還可維持過半席次；問到有沒有哪個區域“立委”是有危機的，黨內高層都以“我們有信心帶過”。但聽在媒體耳裡，卻認為這是民進黨在“夜半吹哨壯膽”，許多對政治長期觀察者以及最近民調都顯示，民進黨雖然“賴蕭配”支持度相對其他兩組人穩定領先。但“立委”選舉則沒有這麼看好，要席次過半的可能性非常低。



“立法院”目前總席次是113席，過半為57席。目前民進黨在“立法院”有62席、國民黨37席、民眾黨5席、時代力量3席、無黨籍5席、缺額1席（台北市大安區）。



台灣民意基金會董事長游盈隆10日於個人臉書發文預估，民進黨丟5到9席算小輸、丟10到14席算中輸、丟15席以上就是大輸，目前看來“中輸”可能性較大，未來仍需視賴蕭配氣勢強弱決定“立委”席次流失的程度。



根據偏綠媒體《鏡新聞》最新民調顯示，問到會投給哪個政黨的區域“立委”，國民黨有28.6%、民進黨26.7%、民眾黨有13.7%；至於會投給哪個不分區政黨票部分，國民黨有31.5%、民進黨29.4%、民眾黨有20.3%。



因區域“立委”是單一選區兩票制，區域“立委”的支持度對應到個別候選人上可能會有些失準，但不論區域或是不分區會支持的“立委”候選人，都是以國民黨居冠，贏過民進黨。國民黨都只有估計目標拿下50席，距離過半都還有7席之差，民進黨何來信心認為會贏過國民黨。



另外，TPOC台灣議題研究中心透過大數據分析，盤點出10個民進黨較有可能失守的“立委”選區。綜觀來看，不管是對政治長期觀察者或是透過大數據分析，民進黨很可能會丟掉10席左右區域“立委”，若加上黨內預估不分區從13席縮減為12至11席，民進黨明年“立委”選舉，要席次過半可能性非常低。