外交部：反對美方為菲侵權挑釁行徑站台背書

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月14日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月13日在例行記者會上表示，一段時間以來，美國基於自身地緣政治私利，不斷慫恿、支持、配合菲方海上侵權挑釁行動，並動輒以《美菲共同防禦條約》相威脅，是在明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，嚴重危害地區和平穩定。



有記者提問稱，當地時間10日，美國國務院發表聲明，對中國在黃岩島和仁愛礁附近海域採取的執法措施妄加指責，並再次威脅《美菲共同防禦條約》適用於南海。請問中方對此有何評論？



毛寧說，“關於近日在中國仁愛礁海域發生的有關事態，我此前已經詳細闡述了事實真相和中方立場，不再重復。”毛寧指出，黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。12月9日，菲律賓3艘公務船未經中方允許擅自侵闖黃岩島鄰近海域，中國海警依法採取必要措施，現場操作專業克制、合理合法。美國國務院罔顧事實，發表聲明無端攻擊指責中方在仁愛礁、黃岩島的正當合法維權執法行動，為菲律賓侵權挑釁行徑站台背書，中方堅決反對。



毛寧說，一段時間以來，美國基於自身地緣政治私利，不斷慫恿、支持、配合菲方海上侵權挑釁行動，並動輒以《美菲共同防禦條約》相威脅，是在明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，嚴重危害地區和平穩定。中方早已聲明，南海仲裁案所謂裁決是非法的、無效的，沒有任何拘束力。美方自己拒不執行國際法院判決，多次抵制國際仲裁裁決，有什麼資格和底氣要求中方執行非法的仲裁裁決？我們正告美方，任何威脅、脅迫和無端攻擊指責都是徒勞的，都阻擋不了中國維護自身領土主權和海洋權益的堅定決心和意志。中方將繼續依據國內法和國際法堅決捍衛自身的合法主權和權益。美方的圖謀不會得逞。

