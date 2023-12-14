韓國瑜分析新北市選情　首度提四大金剛理論

韓國瑜為蔡明堂送上“馬到成功”木雕。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024不分區“立委”候選人韓國瑜13日晚間來到新北市三重區出席“立委”候選人蔡明堂造勢晚會，新北市約400萬人口，是全台人口最多的縣市，韓國瑜提出新北市選舉的“四大金剛”理論，他指出，新北市板橋區50萬人，新莊42萬人，中和41萬人，三重38萬人，這就是四大金剛，過去沒人提過。



韓國瑜13日晚間出席新北市三重區“立法委員”候選人蔡明堂競選總部成立茶會，現場湧入約1000名支持者，看到韓國瑜一進場就熱情揮旗高喊韓的名字，場面火熱。其餘與會成員還有前國民黨秘書長李乾龍、國民黨新北市黨部主委黃志雄、國民黨新北市議員王威元、國民黨台北市議員鍾沛君、國民黨台北市議員柳采葳。



蔡明堂原為資深新北市議員，2022未連任，直接挑戰2024“立委”選舉，蔡明堂另一個身份是棒球教練，現為台灣棒球名校穀保家商棒球隊領隊。



三重區為民進黨大票倉，現任“立委”為民進黨籍余天，余天2024不連任，交棒給同為黨內派系“正國會”的前新北市議員李坤城參選。



韓國瑜表示，新北市總共29區，但是有四大金剛，第一個是板橋，第二個新莊，第三個中和，第四個就是三重，大家都不瞭解，板橋有50萬人口，新莊42萬，中和41萬，三重38萬，所以這是四大金剛，這四大金剛選出什麼樣的“立法委員”代表我們，就變得非常重要。



韓國瑜表示，新北市四大金剛過去沒人提過，我把他定位為四大金剛，因為這四個區是新北市最精華、最重要、最有代表性的，我住在雲林30年，雲林好多鄉親都住在新莊、三重，這代表三重高度人口流動，高度工商發展，三重靠近台北市，往南又接桃園，這是個最重要的地方。

