港府擬更新公務員守則 議員冀提升治理效能

立法會議員林琳（受訪者供圖） 中評社香港12月14日電（記者 盧哲）香港特區政府公務員事務局13日發出更新《公務員守則》（《守則》）的諮詢稿，徵詢職方的意見。立法會議員、民建聯公務員及資助機構員工事務發言人林琳對中評社記者表示，歡迎政府從善如流。林琳認為，《守則》諮詢稿闡明公務員應有的基本信念和操守準則，突顯公務員應具備的核心價值，有助培養公務員團隊的愛國愛港精神，強化以民為本的服務理念，彰顯“以結果為目標”的政府組織文化，以提升治理效能及公共服務水平。



特區政府公務員事務局局長楊何蓓茵13日表示，更新《守則》有兩大目標：第一，要讓公務員清楚理解《憲法》和《基本法》共同構成香港特別行政區（香港特區）的憲制基礎及秩序，以及在這個基礎下公務員的憲制角色和責任；第二，要因應社會發展及回應市民期望，為公務員團隊訂定一套清晰的共同信念和操守準則，作為所有公務員在日常工作、決策和行為的重要指南。所有公務員和按非公務員聘用條款聘用的政府僱員均需遵守《守則》，這亦是聘書或僱傭合約中的要求，與現行安排一樣。



政府表示，現行《守則》在二○○九年頒布，沿用多年至今。政府致力提升治理水平，公務員作為政府的骨幹，他們的操守、能力和效率是政府提升治理水平的關鍵。隨著社會對政府和公務員的期望和要求日益提高，政府認為有必要更新《守則》，述明現今公務員應有的基本信念和操守準則，以及香港特區的憲制基礎和秩序，協助公務員理解他們作為行政機關一員的憲制角色和責任。



對於公務員事務局發出更新《公務員守則》諮詢稿，林琳在立法會對中評社記者表示，一支廉潔、專業、高效的公務員團隊，是提升政府管治效能的重中之重。《守則》諮詢稿加入了維護國家主權、安全和利益等意識，並清晰說明公務員的操守準則，“相信此舉有助提升公務員的國家觀念和愛國精神，增強他們履行職責上的自覺性，確保公務員團隊盡忠職守、切實擔責，更好地發揮他們的工作動能。”



諮詢稿建議重新闡釋“政治中立”的定義，強調前提必須效忠國家和香港特區，對此，林琳認為，過去小部分人曲解、利用“政治中立”作為借口，迴避履行職責，甚至打著公務員的旗號不支持甚至反對政府的政策。新的闡釋把被異化了的“政治中立”重新帶回正軌，確保公務員做事必須不偏不倚。



林琳認為，香港進入由治及興的新時代，公務員的管理需要適時變革，與時並進，以準備好應對新要求、新形勢、新挑戰。她表示，深信公務員團隊定會繼續堅守以民為本的信念，全心全意支持特區政府依法施政，推進良政善治，建設香港美好未來。



據悉，更新《守則》的諮詢稿已上載至公務員事務局網頁，如有意見，可於二○二四年一月十九日或之前提出。政府會考慮各方的意見，敲定更新版《守則》，並予以頒布。

