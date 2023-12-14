港府：香港機場航空客運量恢復至疫前65%

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月14日電（記者 盧哲）香港特區政府運輸及物流局局長林世雄13日在立法會談到香港國際機場的競爭力時說，自二○二三年年初全面撤銷所有入境限制措施後，香港國際機場的航班數目及客運量一直穩步恢復。至二○二三年十一月，共有約120家航空公司營運航班來往香港國際機場和全球約180個目的地，航點數目恢復至約疫情前的80%。航空客運量則已恢復至約疫情前的65%，並預計於二○二四年年底前全面回復至疫情前水平，步伐與亞洲其他機場相若。



林世雄在回答議員提問時表示，香港國際機場是國際航空樞紐。此定位在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》里均得到確認。雖然疫情對香港的航空交通造成嚴重影響，但自二○二三年年初全面撤銷所有入境限制措施後，香港國際機場的航班數目及客運量一直穩步恢復。



林世雄表示，政府與香港機場管理局（機管局）一直合作推出不同的措施，以加快香港航空交通復甦和加強香港國際機場的競爭力。其中，為進一步鼓勵航空公司復飛香港，重建和鞏固香港國際機場的國際航空網絡，機管局自二○二二年十二月起推出“著陸費回扣早鳥優惠計劃”，為各航空公司復飛香港提供財政誘因。



此外，機管局亦積極參與各大型國際論壇和會議，向航空公司推廣香港國際機場的服務。同時，機管局會與個別有需要的航空公司商討，協助他們恢復在香港國際機場的航班服務。機管局亦向合資格的航空公司提供市場推廣基金，鼓勵業界在粵港澳大灣區（大灣區）開發新航點或促進多式聯運，以提升香港國際機場的連接。具體而言，機管局鼓勵航空公司在大灣區各口岸提供預辦登機服務，加強多式聯運以擴大服務範圍，提供更好的客戶服務。



至於機場收費方面，機管局一直根據市場化原則釐定機場收費水平。林世雄說，目前，一所國際獨立顧問公司每年均會就全球主要國際機場的收費進行調查。二○二二年的調查報告涵蓋全球56個主要國際機場，香港國際機場的整體機場收費排名屬中等水平，整體收費更普遍低於國際及亞洲多個樞紐機場，包括倫敦希斯路機場、東京成田國際機場和新加坡樟宜機場等。機管局會繼續密切留意市場發展，並就機場收費作定期檢討。另外，飛機乘客離境稅的水平自二○○四年起已一直維持在每名12歲或以上的乘客繳付120元，僅佔旅客整體旅費的極小部分。一如其他稅項，政府會持續檢視飛機乘客離境稅的水平。

