趙少康：美國就是派蕭美琴來監軍賴清德

趙少康和學生合影互動。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024副手候選人趙少康13日晚到政治大學演講，面對學生提問，民進黨副手候選人蕭美琴說路線就是維持現狀，趙和蕭有何不同？趙少康笑著說，有很大不一樣，民進黨的賴清德過去在“立法院”說是一輩子的“台獨”工作者，他尊重也佩服，但不能因為選舉變來變去。“台獨黨綱”的問題，美國也希望賴能凍結，所以蕭美琴當副手就是美國派來監軍，賴如果有自由意志，會選鄭麗君，怎麼會選蕭呢？



政大學生會邀請各陣營副手候選人來校演講活動，12日是民進黨蕭美琴，13日為國民黨趙少康，台灣民眾黨吳欣盈15日。趙少康這場250個座位幾乎全坐滿，學生提問時也相當踴躍。



對於兩岸和外交路線，趙少康說，他常說要是一覺醒來，台灣若飄到夏威夷跟加州中間，根本就是完美了，想獨立就獨立，但中國大陸就是在台灣旁邊，所以美國軍事支援，台灣需要，大陸市場我們也要，大陸外銷美國4000億美金中，前20名外銷商17個是台商，台灣既然在這個位置上，應該左右逢源。



趙少康強調，民進黨親美反中，國民黨親美和中，就被打成親中，他前年才回到國民黨本來想選黨主席來改變國民黨，所以他跟侯友宜都不是傳統的國民黨，怎麼會是親中的人？而喜不喜歡共產黨不重要，美國總統拜登喜不喜歡也不重要，但還是要溝通，不打仗最重要。



軍事上的政策很清楚，趙少康說，他希望大陸軍機、軍艦不要再過來了，也要派軍事觀察員去大陸，希望大陸的飛彈部署要減少。面對兩岸的態度就是不亢不卑，要談什麼就談什麼。



趙少康批評，民進黨說國民黨執政會沒有“主權”，但民進黨執政8年多了有什麼“主權”？丟了9個“邦交”國。他打趣向學生說，這就讓你們少了9個當外交官的機會，然後什麼國際組織也沒進去，馬英九執政至少有120幾個國家免簽，連美國都免簽，幾乎沒有斷任何“邦交”國，馬英九丟了什麼“主權”？民進黨不要吹牛，老是拿這個嚇唬人，他保證，國民黨執政不會丟任何“主權”，會適時維護“主權”。