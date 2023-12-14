孫玉菡：今年首11個月已有逾八萬人才到港

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月14日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡13日在立法會表示，截至今年十一月底，香港各項輸入人才計劃共收到超過20萬宗申請，是二○二二年申請數目的接近四倍。今年首11個月，根據各項人才入境計劃獲批來港人士中，逾81000人已經到港。



孫玉菡在回覆議員提問時說，特區政府去年《施政報告》推出了一系列措施，積極招攬世界各地的人才，包括推出專門吸納高收入人才和頂尖大學畢業生來港發展的“高端人才通行證計劃”（高才通計劃）、優化各項原有人才入境計劃的措施，以及更新“人才清單”，並在今年五月中公布擴大的“人才清單”，把涵蓋的專業由原有13項增加至51項。政府各項招攬世界各地人才的措施自去年底推出以來反應良好，截至今年十一月底，各項輸入人才計劃共收到超過20萬宗申請，是二○二二年申請數目的接近四倍。今年首11個月，根據各項人才入境計劃獲批來港人士中，逾81000人已經到港，遠超每年至少引入35000名人才的目標。



孫玉菡說，今年《施政報告》繼續貫徹“搶人才、留人才”的策略，推出進一步措施，包括擴大高才通計劃大學名單以及放寬部分國家人才的簽證要求等。政府會密切留意各項人才入境計劃的實施情況，並按情況適時檢討及優化計劃，以切合香港發展需要。



另一方面，孫玉菡表示，繼去年推出“人才服務窗口”線上平台後，今年《施政報告》宣布十月底成立實體“香港人才服務辦公室”（人才辦）。人才辦成立後隨即開展工作，為來港人才提供支援、制訂人才招攬策略，跟進人才入境後的發展和需要，並與不同界別的機構及持份者合作，積極吸引世界各地多元人才落戶香港。今年十月，人才辦與香港保險業聯會合辦線上直播招聘會，讓內地，特別是粵港澳大灣區，有意來港發展的人才更深入瞭解香港保險業的發展前景及機遇。今年十一月至十二月初，人才辦亦於深圳舉辦的第二屆全國人力資源服務業發展大會參展，並在香港中文大學（深圳）以及中山大學舉辦招聘會，推廣香港作為大灣區人才服務港的角色。



另外，今年《施政報告》宣佈，人才辦將於明年第二季舉辦“全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會”，匯聚各地政界、學術、商界等領域的專家，探討世界人才發展勢態，推動區域招攬人才交流和合作，同時推廣香港作為國際人才樞紐及國家人才門戶的角色及優勢，藉此機會展示香港在“一國兩制”下“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，匯聚人才並促進大灣區人才交流和合作。



孫玉菡表示，人才辦會繼續致力為有意來港或剛到港的人才提供全方位一站式支援服務，與更多合作夥伴舉辦多元化的線上線下活動，提供工作及子女教育的資訊。自“人才服務窗口”線上平台去年底推出以來，局方積極為人才在營商、就業、住宿、教育、醫療衞生、銀行、保險、稅務以及交通等方面提供建議或所需的資訊，幫助他們融入香港生活。截至今年十月底，線上平台已處理超過5800宗查詢。“我們亦與多個大型網上招聘平台合作，於今年四月推出“工作機會”專頁，每日實時展示市場上優質招聘崗位約10000個，人才可直接透過平台申請職位。此外，線上平台已連繫超過30家指定合作夥伴，提供網上支援配對服務，在求職、住房、教育、綜合移居和社群網絡等方面為人才提供建議和服務，至今已轉介超過920宗支援服務要求，大部分涉及求職及尋找住房問題。”



孫玉菡表示，人才辦會繼續主動聯繫和接觸人才以提供所需支援，不斷擴大不同界別合作夥伴的網路，加強與內地和海外經濟貿易辦事處的“招商引才專組”合作，積極吸引世界各地多元人才落戶香港，開展事業，為香港長遠發展作出貢獻。