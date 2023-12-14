韓國瑜祝福生病粉絲　造勢有笑有淚觸動人心

一名民眾（左）母親在加護病房救治，韓國瑜祝福早日康復。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024不分區“立委”候選人韓國瑜13日晚間來到新北市三重區出席“立委”候選人蔡明堂造勢晚會，韓彷彿化身婚禮主持人，稱讚蔡明堂與妻子賴美足長相有福氣，並問賴是否願意捐出老公服務三重，讓現場笑聲不斷。



另一方面，有一名支持者因為母親生病正在加護病房救治，母親是韓國瑜支持者，所以特地拿韓過去出版的書籍請韓簽名，想拿回去送給母親。韓國瑜也大方協助，並祝對方母親早日康復。韓國瑜的造勢場合有歡笑有淚水，總能觸動人心。



韓國瑜13日晚間出席新北市三重區“立法委員”候選人蔡明堂競選總部成立茶會，現場湧入約1000名支持者，與會者還有前國民黨秘書長李乾龍、國民黨新北市黨部主委黃志雄、國民黨新北市議員王威元、國民黨台北市議員鍾沛君、柳采葳。



三重區為民進黨大票倉，現任“立委”為民進黨籍余天，余天2024不連任，交棒給同為黨內派系“正國會”的前新北市議員李坤城參選。蔡明堂原為新北市資深議員，2022未連任議員，轉為挑戰“立委”選舉。蔡明堂另個身份是棒球教練，現為台灣棒球名校穀保家商棒球隊領隊。



韓國瑜表示，今天最重要的是蔡明堂賢伉儷，我站在這裡我感覺我在主持結婚典禮，好像證婚人一樣，我們為這對新郎新娘，長得這麼有福氣，看到人都笑臉常開，我們幫他們好好鼓掌，祝福他們永浴愛河、高票當選。



韓國瑜也問蔡明堂太太賴美足，嫁這麼棒的老公高興嗎？是否希望把老公捐出來對三重打拚？賴美足回答說，高興啊，也驕傲，當然願意。



韓國瑜勉勵蔡明堂，當“立法委員”要向大喇叭一樣，敢於幫民眾爭取建設。接著韓國瑜說，“我講大喇叭太興奮，自己都咬到嘴巴。”韓國瑜幽默發言讓場下笑成一團。