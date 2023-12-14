中評關注：趙少康演繹了如何爭取年輕票

趙少康和大學生互動良好，除了迎合也表達了自己的立場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024副手候選人趙少康13日晚到政治大學演講，和大學生近距離互動，面對不少學生的麻辣提問挑戰，包括要不要請辭中廣董事長，以及國民黨“立委”選將有黑金背景、特偵組以及大陸統戰問題等等，趙是球來就接，且直接對決，毫無閃躲，甚至宣示當選一年內一定啟動推動18歲公民權的工作，否則就下台，引來現場歡呼。



趙少康除了迎合年輕人的口味，盡量講他們聽得懂的語言外，同時也展示了自己的立場及態度，譬如要不要辭中廣董事長的問題，他就說，現在請假中廣的職務已是多於法律規範了，至於要不要請辭，未來有可能會，不知道，但不會是現在宣布，因為大庭廣眾下愈逼他，他愈不會辭，這是他的態度，因為依法有據。



趙少康的態度讓現場響起一片掌聲，明顯贏得現場年輕人的尊重，趙這樣的模式，或許就在向藍營上下示範，該如何和年輕人互動才能真正打動他們的心。



國民黨的年輕選票問題，放在歷屆大選來看，都處於絕對弱勢，每到選舉國民黨人都希望能解決年輕選票問題，希望能拓展票源，但多效果不彰。



國民黨2024候選人侯友宜年中獲得徵召提名後，也希望多接觸年輕人，所以也能到政大以及台大演講，但因為侯較拘束且回答各項提問反應較弱的缺點被放大，反而得到反效果。



侯友宜找來趙少康當副手，除了希望能借助他正藍形象凝聚所有藍營基本盤外，另一個互補就是趙少康口才辯給，且幾乎任何議題都能馬上反應的優點，正好能補上侯的弱點，年輕人這塊能否再增加支持度的責任，當然就落在趙的身上。



趙少康13日晚上面對滿場的大學生提問，無論是經濟、薪資、兩岸、外交、司法和各種的政治問題，都能信手捻來，且回答的有趣生動，又能達到向學生訴說他和侯友宜以及國民黨的相關立場。



在面對2024大選三足鼎立的選局，藍綠基本盤至今都已集結完畢，在綠的基本盤原本就大於藍的狀況下，國民黨侯康配如何拓票就是翻盤的關鍵，年輕選民即便被認為支持民眾黨柯文哲眾多，但選情緊繃狀態下，能以議題說服、爭取年輕選民多一票，就是離侯康配逆轉翻盤更進一步。這樣看的話，趙少康這副手的角色責任重大。