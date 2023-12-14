快評：趙少康講到青年心裡　民進黨害怕

中評社快評／趙少康13日到政治大學開講，提到台灣薪資30年不漲，要解決均貧，就要利用大陸來賺一點錢，還要學香港變成亞洲金融中心；只要台灣和平不打仗，很多資金就可以來，香港人不來台灣、外資不投資台灣，都是因為風險，那台灣人機會怎麼會多？



趙少康在藍白合破局後臨危受命，出任侯友宜副手，校園開講邀約也隨即湧來。趙少康原本規劃5場“少康戰情室校園LIVE”開講，巡迴全台舉辦多場校園座談會，但頻頻遭卡關，原定11日的台灣清華、陽明交大場因場地問題被迫延後，12日晚間6時原訂到東華大學與青年座談也因故取消。



對於私校也拒趙少康演講，前“立委”郭正亮認為“民進黨介入很深”。不少評論也認為有政治力介入。走出戰情室，與青年對談，直球對決，趙少康有創意，會製造話題，很多觀點、政策還講到青年心裡，讓青年有感。這對“侯康配”爭取青年選票有利，民進黨則已感到害怕。



趙少康9日在台中市與母校台中一中以及中部多所大專及高中學生座談，根據主辦單位所做的即時問卷，參加該次活動後，支持“侯康配”的受訪者比例由42.2%提升到62.2%，“柯吳配”則從26.7%下降到15.6%。“賴蕭配”維持17.8%。



趙少康13日在政治大學開講，提到台灣薪資問題、提到和平不打仗才能吸引資金到台灣來、提到推動“內閣制”，等等。此前侯友宜、趙少康還推出“侯康貸”政見，免頭期款讓青年最高可貸1500萬購屋，實現居住正義。這些對青年人都很有吸引力。政治力介入雖然能阻止趙少康進入更多校園，但無法阻止其政見深入青年的心。