加快推進保障性租賃住房建設

中評社北京12月15日電／近年來，上海市加快保障性租賃住房建設，為許多來滬新市民、青年人和一線務工人員提供了住房保障。保障性租賃住房是兩年多來，我國人口淨流入大城市重點發展的一類配租型保障性住房，為解決新市民、青年人的居住問題發揮了重要作用。





2021年，國務院辦公廳印發《關於加快發展保障性租賃住房的意見》，拉開了人口淨流入大城市和省級人民政府確定的城市加快發展保障性租賃住房的序幕。保障性租賃住房主要解決符合條件的新市民、青年人等群體的住房困難，以建築面積不超過70平方米的小戶型為主，租金低於同地段同品質租賃住房租金，准入和退出的具體條件、小戶型的具體面積由所在城市人民政府按照保基本的原則合理確定。





全國保障性租賃住房建設取得階段性進展。保障性租賃住房堅持由政府給予政策支持，充分發揮市場機製作用，主要利用存量土地建設，基本形成了多主體投資、多渠道供給的良好格局。兩年多來，全國已建設籌集保障性租賃住房約508萬套(間)，可解決近1500萬新市民、青年人的住房困難，完成投資超過4800億元。各地仍將加強規劃，扎實推進，讓更多來自五湖四海的建設者安居樂業。





保障性租賃住房是我國構建多層次住房保障體系的重要一環。近日，《關於規劃建設保障性住房的指導意見》發布，表明我國將拓展配售型保障性住房的新路子。新的住房保障體系分為配租型保障性住房和配售型保障性住房。其中配租型包括公共租賃住房和保障性租賃住房，配售型是按照保本微利原則配售給普通工薪收入群體的保障性住房。





有人提出疑問，大力發展保障性住房，是不是保障性租賃住房的重要性將被弱化？實際上，保障性租賃住房和配售型保障性住房對象不同，一個是配租，一個是配售，均是住房保障體系中的重要組成部分。配售型保障性住房重點針對住房有困難且收入不高的工薪收入群體，以及城市需要的引進人才等群體。配租型保障性住房面向符合條件的新市民、青年人，主要解決階段性住房困難。在發展這兩類住房時，應該強調規劃的重要性，統籌考慮當前供需缺口與未來人口產業發展情況，科學確定中長期建設規模，避免資源浪費。



