廣西實現220千伏變電站縣域全覆蓋

日前，廣西電網技術人員在對南寧市新江鎮500千伏新江變電站設備進行投運前檢查。（來源：人民視覺） 中評社北京12月14日電／據人民日報海外版報導，近日，位於廣西河池大山深處的220千伏天峨變電站、220千伏鳳山變電站投產，標誌著廣西實現220千伏變電站縣域全覆蓋。這對廣西全面推進鄉村振興和以縣城為重要載體的新型城鎮化建設具有重要意義。



“電力高速”大發展



“電壓不穩會導致粉末堵塞設備，不僅產量減少，還會對機器造成損壞。”廣西上思縣德盛新材料科技有限公司生產部總經理趙旭波說。



“4年前，廣西110千伏及以上輸電線路衹有1萬多公里，不少縣城供電緊張。”廣西電網公司戰略規劃部（鄉村振興領導小組辦公室）總經理張寧介紹，2019年以前，廣西有12個縣缺乏220千伏主電源支撐，81座變電站存在多站串供風險，部分縣城存在“全黑”風險。



2019年8月，廣西壯族自治區黨委、自治區人民政府與南方電網公司深化“央地融合”，推動廣西地方電網和央企大電網融合發展，成立廣西新電力集團，廣西全境縣域電網建設開始駛入“快車道”。



“4年來，廣西電網公司以最快速度、最大力度、最大程度推進廣西新電力集團區域電網投資建設，累計投資超過318億元。”張寧介紹，廣西電網公司大力推進實施110千伏變電站、220千伏變電站縣域全覆蓋工程，全部消除那坡縣等4個縣域“全黑”風險，解決近3萬個台區重過載、低電壓問題，“十四五”以來廣西新電力區域客戶平均停電時間年均下降27.8%。



截至目前，廣西在運500千伏變電站25座、220千伏變電站270座，500千伏線路95條、220千伏線路738條，110千伏及以上輸電線路超過5萬公里。廣西500千伏電網呈“四橫兩縱”的網架格局，全區14個設區市實現500千伏變電站全覆蓋，220千伏電網形成雙環和雙鏈網架結構，110千伏電網形成雙側電源T接或鏈式接線為主的網架結構，全區供電能力和供電可靠性大幅提升。

