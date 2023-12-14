四川成都開展智慧化監督

四川省成都市紀委監委技術保障室工作人員按照規定程序，通過正風肅紀大數據監督平台調取有關數據信息。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，臨近歲末，四川省成都市紀委監委技術保障室“訂單”不斷：協助核實參加投標企業的具體情況、協助核實近期出行記錄和銀行流水情況……根據“訂單”需求，工作人員通過大數據監督系統按程序進行數據查詢、比對分析。



“自從大數據監督平台試運行後，每天都會收到不少‘訂單’。”技術保障室幹部毛志告訴記者，“銀行資金流轉、政策資金撥付、工程項目招投標資料等都能在數據池中依法查詢調取，違紀違法問題識別更快更精準。”



二十屆中央紀委二次全會對構建基層公權力大數據監督平台提出要求。落實二次全會部署，成都市紀委監委深化運用大數據技術拓展監督手段，探索建設正風肅紀大數據監督平台，將分散在不同部門的“碎片化”信息整合起來，市紀委監委打造整體平台，縣（市、區）紀委監委打造子平台，實現信息互聯互通、數據共享共用。



“傳統監督手段存在被動式、碎片化、淺層次等短板，通過信息化手段搭建大數據平台，能夠有效打破數據壁壘、連通‘信息孤島’，充分發揮大數據客觀性強、關聯度高、可預測性大等優勢，為精準靶向開展監督提供有效助力。”成都市紀委監委有關負責同志介紹，該市紀委監委把數據安全擺在突出位置，依法嚴格規範數據調取查詢的審批和使用程序，健全完善技術防護措施和監管機制，守牢大數據監督安全底線。

