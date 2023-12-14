深化標本兼治　為海南自貿港保駕護航

海南省各級紀檢監察機關結合查辦的工程項目建設領域違紀違法典型案例，開展專項整治，深化以案促教、以案促改、以案促治。圖為近日，該省海口市紀檢監察幹部在海南科技館項目現場瞭解情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委二次全會上深刻闡述健全全面從嚴治黨體系的目標任務、實踐要求，強調要堅持內容上全涵蓋、對象上全覆蓋、責任上全鏈條、制度上全貫通。紀檢監察機關作為管黨治黨的重要力量，必須準確把握職責定位，注重以“全周期管理”方式構建辦案、治理、監督、教育的完整閉環，持續深化以案促教、以案促改、以案促治，以有效抓手、有力舉措堅決貫徹落實這一重大部署。



堅持政治引領，牢牢把握以案促教、以案促改、以案促治正確方向



習近平總書記強調，政治方向是黨生存發展第一位的問題。開展以案促教、以案促改、以案促治，必須將堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治原則，才能確保各項工作始終沿著正確方向前進。在查辦案件中，首先嚴查違反黨的政治紀律、違背黨的政治路線、破壞黨的集中統一的問題，深入查找腐敗背後的政治本質和政治危害。在以案促教中，重點推動黨員幹部增進對習近平新時代中國特色社會主義思想的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，以黨的創新理論凝心鑄魂。在以案促改中，重點對貫徹落實習近平總書記關於海南工作的系列重要講話和重要指示批示精神不力的問題進行排查整改。在三亞鳳凰島二期項目整改中，海南省委堅決扛起生態文明建設政治責任，督促引導當地黨委政府算清經濟賬和政治賬、當前賬和長遠賬、局部賬和全局賬，提前完成整改任務，全面糾正有令不行、有禁不止問題，確保黨中央政令暢通。在以案促治中，督促案發地區和單位黨組織全面、系統、整體加強黨的領導，增強黨員幹部的政治修養，鍛造政治忠誠，強化政治擔當。提請省委印發《關於建立政治生態分析研判工作機制的指導意見》，定期分析、持續淨化海南自貿港政治生態。



堅持系統觀念，緊緊錨定以案促教、以案促改、以案促治目標導向



系統觀念是具有基礎性的思想和工作方法。開展以案促教、以案促改、以案促治，要將內容上全涵蓋、對象上全覆蓋、責任上全鏈條、制度上全貫通作為目標導向，以系統思維謀篇布局、以系統舉措推進實施、以系統成效檢驗論證，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進。



堅持點面結合，做到內容上全涵蓋。黨的二十大報告明確提出深入推進新時代黨的建設新的偉大工程的七項重點任務，每個方面有特定內涵，同時又構成統一的完整體系。海南省紀檢監察機關嚴查個案暴露出來的黨的領導弱化、黨的建設缺失的問題，以點帶面、點面結合，督促案發地區和單位圍繞黨的建設各項任務進行全面剖析整改，將嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍深入具體地落實到黨的建設各領域，推動黨的各方面建設有機銜接、聯動集成、協同協調。在臨高縣系列腐敗案中，嚴肅查處涉案幹部，省紀委監委督促臨高縣委把政治建設擺在首位，用習近平新時代中國特色社會主義思想統一思想、統一意志、統一行動，把嚴守紀律、嚴明規矩放在重要位置來抓，完善落實民主集中制的各項規則，組織相關單位召開專題民主生活會，持續淨化黨風政風。



堅持抓“關鍵少數”和“絕大多數”相統一，做到對象上全覆蓋。全面從嚴治黨基礎在全面，必須做到管全黨、治全黨。在開展以案促教、以案促改、以案促治中，堅持盯住“關鍵少數”和管好“絕大多數”相統一，使廣大黨員幹部充分認識到遵守紀律沒有特權、執行紀律沒有例外。著眼預防“一把手”違紀違法，省委印發《關於加強對“一把手”和領導班子監督的分工方案》，常態化舉辦“一把手”紀律教育專題班，省委主要負責同志作開班動員。案發地區和單位全體黨員幹部深入查找自身和崗位廉政風險點，制定整改和防範措施，推進管黨治黨不留任何死角和空白。常態化舉辦市場主體廉潔從業教育專題班，教育引導市場主體守牢依法經營底線。強化家風教育，常態化開展“家庭式”廉潔談話會，邀請領導幹部配偶子女參加，推動組織監督、自我監督、家庭監督貫通融合。



堅持橫縱協同， 做到責任上全鏈條。全面從嚴治黨是全黨共同的政治責任，必須構建橫向到邊、縱向到底、層層壓實、合力推進的責任鏈條。海南省紀委監委緊緊牽住責任制這個“牛鼻子”，以案件看責任，全面排查整改管黨治黨責任虛化、履職不力等問題。明責於前，把推動落實黨建工作責任製作為以案促改、以案促治的重中之重，協助省委出台《全面從嚴治黨主體責任清單》，督促各級黨委（黨組）不斷完善落實全面從嚴治黨主體責任方案，明確履責內容和工作要求。督責於中，制定監督清單，列出工作任務，從橫向協作和縱向傳導兩個維度，強化主體責任、監督責任、黨組織書記第一責任人責任和班子成員“一崗雙責”協同聯動。問責於後，協助省委省政府出台《關於黨委政府及其工作部門與紀檢監察機關問責工作銜接的規定》，以精準規範問責鞏固發展全黨動手一起抓的良好局面。



堅持嚴實一致，做到制度上全貫通。制度治黨是黨把制度建設貫穿黨的建設和治理各方面全過程的戰略舉措。海南省紀委監委秉持“制度上全貫通”開展以案促教、以案促改、以案促治工作，推動管黨治黨的制度體系更加嚴密、務實高效。加強法規制度建設，把案件資源作為建章立制的“富礦”，督促案發單位扎緊制度籠子。用好廉政風險提示、制度廉潔性評估等創新舉措，推動職能部門完善工作機制，從源頭上防控廉政風險。協同立法機關用好自貿港法規制定權，依法依規配置權力、約束權力。加強制度貫通銜接，依照於法周延、於事簡便、內容完備、清晰明確的原則，督促相關單位做好規章制度的“立改廢釋”，強化制度的系統集成、科學規範。加強制度執行監督，把制度執行情況作為監督檢查、日常監督、巡視巡察的重要內容，以嚴格監督、強化整改確保制度剛性執行，增強制度權威性，防止出現破窗效應。



堅持大局意識，充分發揮以案促教、以案促改、以案促治服務效能



推進中國特色自由貿易港建設是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，必須充分發揮清廉建設的政治保障作用。把以案促教、以案促改、以案促治置於“國之大者”中思考推進，圍繞落實好海南戰略定位、職責使命，聚焦深化海南農墾改革、優化營商環境等重點任務，著力清積弊、補短板、建機制、強能力，使以案促教、以案促改、以案促治的成果轉化為推動改革發展穩定的強大動力。針對辦理案件中暴露出來的全省公共工程領域腐敗易發多發的問題，印發《海南省公共工程領域“監督一張網”建設試點工作方案》，推動監督監管資源貫通、協同行動、信息共享，將相關經驗做法充分應用於封關運作項目監督工作，構建立體化監督體系，打造廉潔工程。針對國土空間規劃、工程招投標領域突出問題，推動主管部門創新制度，在全國首創“機器管規劃”，建立覆蓋國土空間規劃“編、審、調、用、督”全生命周期的信息化體系，有效減少審批環節的腐敗問題；建設“機器管招投標”系統，通過全流程“機器”自動評標，降低人為干預的可能性。海南農墾集團承擔著國家戰略物資的保障任務，海南省紀委監委嚴肅查處海南農墾集團系列腐敗案件，針對案件暴露的土地管理、項目建設、投融資等重點領域的問題開展專項整治，推動深化體制機制改革，破除高質量發展障礙。