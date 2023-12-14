加快推進涉外法治體系和能力建設

對外開放向前推進一步，涉外法治建設就要跟進一步，必須在擴大開放中加強涉外法治建設，為高水平開放提供堅實法治保障。圖為河北唐山港京唐港區集裝箱碼頭堆場。（來源：新華社） 中評社北京12月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在中共中央政治局第十次集體學習時強調，要加強涉外法制建設，營造有利法治條件和外部環境。涉外法律制度是國家法制的重要組成部分，是涉外法治的基礎，發揮著固根本、穩預期、利長遠的重要作用。在強國建設、民族復興新征程上，必須堅持正確政治方向，以更加積極的歷史擔當和創造精神，加快推進我國涉外法治體系和能力建設。要科學把握涉外法治深刻內涵，正確認識當前加強涉外法治的重大意義，明確涉外法治建設的核心工作，從而為中國式現代化行穩致遠營造有利的法治條件和外部環境。



科學把握涉外法治深刻內涵



涉外法治是中國特色社會主義法治體系長期發展形成的寶貴成果。2014年黨的十八屆四中全會以黨的文件形式將“加強涉外法律工作”作為全面推進依法治國的重點之一。2019年，中央全面依法治國委員會第二次會議指出，要加快推進我國法域外適用的法律體系建設，加強涉外法治專業人才培養，積極發展涉外法律服務，強化企業合規意識，保障和服務高水平對外開放。2019年，黨的十九屆四中全會強調加強涉外法治工作，將其納入堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的制度性安排。



涉外法治是習近平法治思想的重要組成部分。2020年，中央全面依法治國工作會議召開，此次會議最重要的成果就是明確提出了習近平法治思想。習近平總書記在會議上強調，要堅持統籌推進國內法治和涉外法治，並指出要加快涉外法治工作戰略布局，協調推進國內治理和國際治理，更好維護國家主權、安全、發展利益。要強化法治思維，運用法治方式，有效應對挑戰、防範風險，綜合利用立法、執法、司法等手段開展鬥爭，堅決維護國家主權、尊嚴和核心利益。



涉外法治是將中國特色社會主義理論應用到涉外法律關係領域的具體實踐結果。統籌國內國際兩個大局，是我們黨治國理政的基本理念和重要經驗，統籌推進國內法治和涉外法治即是這一理念和經驗在法治領域的具體體現。與國內法治相對應，涉外法治是指中國特色社會主義法治體系中調整涉外法律關係的理念、原則、制度、規則等一系列規範的總和，包括涉外立法、涉外執法、涉外司法、涉外法律服務、中外司法合作等多個方面。

