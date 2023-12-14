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紐約股市三大股指13日上漲
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2023-12-14 08:53:46
中評社香港12月14日電／紐約股市三大股指13日上漲。
新華社報導，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲512.30點，收於37090.24點，漲幅為1.40%；標準普爾500種股票指數上漲63.39點，收於4707.09點，漲幅為1.37%；納斯達克綜合指數上漲200.57點，收於14733.96點，漲幅為1.38%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊全線上漲。公用事業板塊和房地產板塊分別以3.72%和3.58%的漲幅領漲，通信服務板塊漲幅最小，為0.65%。
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