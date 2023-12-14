12月13日，在江蘇南京，人們在侵華日軍南京大屠殺死難同胞叢葬地（正覺寺）參加悼念活動。（來源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，12月13日，古城南京在寒冬中迎來第十個國家公祭日。上午10時，南京大屠殺死難者國家公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的公祭廣場上隆重舉行。國旗半降，哀樂低回。



約8000名胸前佩戴白花的各界代表垂首。86年前，侵華日軍在南京製造了慘絕人寰的大屠殺——30萬同胞慘遭殺戮，古都南京滿目瘡痍，無數民眾流離失所……那是南京城歷史上的至暗一刻。



95歲高齡的南京大屠殺幸存者艾義英參加國家公祭儀式。這位在浩劫中失去了6位親人的老人發自肺腑地說：“歷史不能忘，記住是為了不再重演。”



在北京豐台區，紛紛揚揚的雪花從空中飄落。上午10時，中國人民抗日戰爭紀念館前的廣場上，身著深色服裝的人們神情嚴肅，手中的菊花在風中微微顫動。當雄壯的國歌聲響起，人們齊聲高唱；國歌聲畢，人們低首肅立。



除了舉行悼念活動，該館當日還為參加活動的觀眾設置專題講解，讓他們更好地認識、理解、銘記南京大屠殺那段歷史。一件件文物震撼人心，英烈的故事感人肺腑。北京印刷學院學生林若彤說：“沒有革命先烈拋頭顱、灑熱血，何來我們今天的幸福生活。”



在沈陽“九一八”歷史博物館的序廳內，有一座象徵抗日英靈浩氣長存的金字塔形臥碑。悼念活動開始後，人們向臥碑敬獻蠟燭，博物館小志願者們用鏗鏘有力的嗓音朗誦了“南京大屠殺死難者國家公祭鼎銘文”。



當日，博物館還精心準備了100份抗戰歷史思考卡，讓孩子們寫下對英雄最想說的話。沈陽“九一八”歷史博物館館長範麗紅說：“讓孩子們用自己的語言表達敬意與哀思，喚起他們內心深處對和平的向往和堅守。”



在山東省棗莊市鐵道游擊隊黨性教育基地的鐵道游擊隊紀念碑前，86名青少年學生集體誦讀《和平宣言》。“民族覺醒，獨立解放，改革振興，國運日昌……”鏗鏘有力的宣言，訴說著“勿忘國恥、振興中華”愛國情、報國志。



在曾發生過著名農民抗戰的山東省臨沂市莒南縣板泉鎮淵子崖村，當地村民和32名小學生自發來到淵子崖保衛戰愛國主義教育基地，向抗日烈士紀念塔敬獻鮮花。“先烈們誓死捍衛家園的精神不能忘卻。”板泉鎮淵子崖小學六年級學生林浩說，我們要銘記歷史、珍愛和平，努力學習、報效祖國。