以紀實影像傳承民族文化

在影片展映現場，觀眾正在與導演交流觀影心得。（來源：中國國家圖書館供圖） 中評社北京12月14日電／據人民日報海外版報導，當農民拿起相機會發生什麼樣的故事？春節時河南的農民會怎樣相互打趣對方村的能人？住在雲南西雙版納的基諾族是如何割橡膠的？這些答案都能夠在第五屆中國民族志紀錄片學術展放映的影片中找到。



鏡頭記錄真實中國



日前，第五屆中國民族志紀錄片學術展在京舉行。本屆影展以“四海一家”為主題，收到來自全國667部投稿作品，再創新高。經過評審委員會評選，最終評選出56部入圍影片。這些影片用鏡頭語言探究少數民族的民風民俗，記錄社會變遷下不同人群的生活變化，啟發人們對藝術和哲學問題的思考，記錄並向觀眾展現真實的中國。



開幕式上展映的影片《問稻》圍繞“誰來生產我們的稻米”呈現了一幅幅中國農業社會的畫像。影片基於人類學觀察方式，展現了過去10年間中國西南鄉村在生產生活方式、文化習俗等方面的變遷。導演王玨希望能夠客觀忠實地記錄這些變化，“我們去理解這種變化的方式就是去問問題，去問一些我們不能自己做出回應的問題。”她說。



在自由設計師胡亞龍看來，紀錄片能讓人們瞭解他們本不瞭解的事物和現象。“如果不是看了這部影片，我很難瞭解糧食生產細節的。”胡亞龍在觀看完《問稻》後這樣說道。

