看大選民調趨勢！蔡正元：明天投票賴當選

民進黨2024候選人賴清德與副手蕭美琴。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／《TVBS民調中心》13日公布最新2024大選民調結果，顯示民進黨“賴蕭配”支持度為36%，較上次(11月26日登記參選後)略升兩個百分點；中國國民黨“侯康配”支持度為32%，也略增1個百分點；台灣民眾黨“柯盈配”支持度22%，則略降1個百分點，是5月調查以來低點。此外，未決定的選民比例減少至9%。對此，前“立委”蔡正元13日在政論節目表示，這幾個民調來看，剩下30天的努力，如果沒有重大改變的話，賴清德明天投票就當選了。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元13日在政論節目《大新聞大爆卦》中說，從這幾個民調來看，剩下30天的努力，如果沒有重大改變的話，賴清德明天投票就當選了，蔡正元更說，因為他在所有的民調裡面都維持一定的差距，很多人都說有誤差範圍，我們最擔心的不是誤差範圍，而是賴清德的趨勢一直都如此，賴清德有沒有輸過？沒有，這就會形成一個長期趨勢，這也是為什麼一開始要有藍白合的必要性。



蔡正元表示，所有希望政黨輪替的人，就要自動產生“安哲秀現象”，相對國民黨也要釋出善意，他建議侯陣營在最後關頭打一招，我們接受柯文哲的聯合政府，當選了以後完成柯文哲理念，往“內閣制”來推動，就這樣做，有足夠的善意、足夠的吸攏 效果，不是一直在分裂。



蔡正元最後更說，只要打聯合政府，一定在在野的藍、白政府裡面找人，30天內要主動喊出這個口號。