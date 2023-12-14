廣西南丹萬名學生展示非遺之美

圖為學生們正在表演壯族螞拐舞。（來源：人民日報海外版） 中評社北京12月14日電／據人民日報海外版報導，日前，廣西壯族自治區河池市南丹縣舉行2023年南丹縣非物質文化遺產萬人展示展演活動，全縣中小學生通過節目表演，展示南丹縣非物質文化遺產的魅力。



在南丹縣體育場，《南丹山歌》《壯族古蘭鼓》《竹竿舞》等一個個形式多樣、內容豐富的非遺節目展現在觀眾面前，來自縣城區共12個學校、22個節目參加本次展演，4000多名展演人員同台演出，讓觀眾近距離感受非遺的魅力。



在鄉鎮分會場，《俍兵拳》《銅鼓舞》《猴娃鬧鼓》《勤澤格拉》等一系列具有南丹特色的非遺文化表演節目逐一亮相，孩子們精神飽滿、朝氣蓬勃，將文化魅力展現得淋漓盡致。



近年來，南丹縣積極推動非物質文化遺產在全縣校園普及和傳承，實現了從“非遺進校園”到“非遺在校園”的轉變。



悠久的歷史長河中，勤勞勇敢的南丹人民創造了豐富多彩的民族文化，留下諸多寶貴的非物質文化遺產。據統計，截至今年10月，南丹縣共有國家級非遺代表性項目4個，自治區級非遺代表性項目22個，市級代表性項目28個，縣級代表性項目103個。有國家級傳承人2名，自治區級傳承人17名，市級傳承人32名，縣級傳承人45名；各級非遺保護平台19處，非遺工坊3個，全縣銅鼓共有1500多面。