批島內課綱去中國化　國台辦評發出正義之聲

（來源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，台北第一女子高中區桂芝老師炮轟台灣教育課綱“去中國化”的發言，近日在兩岸引發熱議和共鳴。國台辦發言人朱鳳蓮13日在例行新聞發布會上評論，區老師說出了島內很多老師、家長和專家學者的心裡話，發出了正義之聲。



她指出，民進黨當局無所不用其極在島內推行“去中國化”，妄圖割斷兩岸文化聯結，蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，貽害無窮。台灣各界抗議、抨擊聲音不斷。



朱鳳蓮強調，任何“去中國化”的行徑，都改變不了深植於台灣社會的中華文化認同和中華民族認同，割裂不了兩岸的歷史聯結和兩岸同胞的血脈聯繫。民進黨當局倒行逆施、數典忘祖，必將遭到兩岸同胞更強力的反對。



在回答兩岸交流活動相關提問時，朱鳳蓮介紹，今年兩岸這麼多交流活動，很多台灣青年第一次來到大陸。他們共同的感受就是三個字：“不一樣”。她表示，我們歡迎更多台灣同胞尤其是台灣青年多來大陸走走看看，一定會有更多意想不到的收穫。



朱鳳蓮引述台青的話指出，之前會認為大陸人排斥台灣人、不喜歡台灣人，還認為大陸比較落後，但來了就發現大陸很繁華、很進步、很有機會，大陸同胞很友善、很熱情，希望以後常來，不要讓島內負面資訊限制了想象。



針對賴清德日前叫囂不贊成與大陸簽訂服務貿易協議，並稱若協議通過就會有大批大陸人進入台灣“搶台灣人飯碗”，會影響當地的生意，朱鳳蓮指出，歷經十年風雨洗禮，越來越多島內人士尤其是業界認識到，兩岸服貿協議是一份互利雙贏的好協議，有利於加強兩岸服務業合作、創造更多就業機會，有利於提高兩岸服務業水平、共同應對經濟全球化挑戰，有利於兩岸經濟特別是台灣經濟發展。



“這份服貿協議不僅不會損害台灣業者利益，不會‘搶台灣人飯碗’，反而會通過促進兩岸服務貿易進一步自由化及便利化，給台灣業者帶來廣闊的發展空間和機遇。”朱鳳蓮說，賴清德為謀求一黨之私故意抹黑服貿協議，杜撰莫須有的“威脅”，才是“砸台灣民眾的飯碗”。



島內有機構統計2020年以來台灣社會前十大民怨事件，發現一半以上涉及民生領域，朱鳳蓮就此答問指出，民進黨當局為了政治私利，罔顧民生需求和民眾福祉，必然會引起台灣民眾的反感和唾棄。