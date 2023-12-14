侯友宜機會來了？郭正亮指柯文哲批賴不鬆口

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／台灣民眾黨2024候選人柯文哲近日猛酸民進黨候選人賴清德，從“台獨”金孫變“台獨”龜孫，賴則選擇冷處理，稱人身攻擊不必回應。柯文哲則不鬆口續轟，要不然賴清德就乾脆跟大家講，說要務實推動“台獨”，其實都是在騙選票的，從頭到尾就是“台獨騙子”。前“立委”郭正亮表示，柯要從藍這邊拿票不容易，就開始定位他是深綠，飛刀一直射挖綠營票。加上中國國民黨候選人侯友宜用利政策累積分數，到最後真的很難講，侯不是毫無機會。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮13日在《大新聞大爆卦》節目指出，柯文哲要從藍的這邊拿票真的不容易，所以他就開始定位他是深綠！柯跟民進黨對兩岸定位等主張差別不大。主持人問，所以柯會拉到賴的票？郭正亮說，“我認為是”。賴也這樣想，賴認為他要去搶柯的票。而國民黨覺得打柯沒有用，打了半天，結果柯的票往別處流或者不表態。



郭正亮強調，未來可能看到更多的是綠跟柯在打，他們各要搶彼此的票。可是柯文哲那張嘴，比賴清德厲害太多了！“我想了半天都想不出‘台獨’龜孫這種標題，他就想得出來！我講了那麼久的‘台獨’金孫，就沒想到要講‘台獨’龜孫”。郭正亮直言，柯講話很尖銳，選民就會記得，所以他這個飛刀一直射射射，就會挖一些票過來，他現在的打法是這樣。



郭正亮表示，柯文哲這樣挖一些票過來，得一點分。侯友宜利用政策一分一分累積，那到最後真的很難講，因為賴侯差距真的不大。所以侯友宜是不是毫無機會？“我不認為”。