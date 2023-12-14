徐巧芯談被綠追殺落淚　盧秀燕立刻摟住安慰

談到母親擔憂自己被民進黨視為“眼中釘”，徐巧芯忍不住落淚，盧秀燕立刻摟住徐不斷安慰。（照片：中時新聞網） 中評社台北12月14日電／中國國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯13日舉辦戶外街講活動，台中市長盧秀燕專程北上力挺。盧盛讚，徐嫉惡如仇、打擊邪惡的戰力就像“飛天小女警”般，是如今民進黨最怕的女孩，大家一定要用選票當她的靠山，給她底氣為人民揭弊、打倒不公不義。談到被執政黨視為“眼中釘”，徐忍不住落淚，盧立刻將徐摟住不斷安慰，展現“藍營一姐”的溫暖。



根據《中時新聞網》報導，盧秀燕運用下班時間北上為徐巧芯助陣，她表示，徐跟她一樣個子嬌小卻都嫉惡如仇，面對不公不義無法容忍，尤其上次2022選舉，國民黨在全台22縣市中拿下14縣市，徐與游淑慧、王鴻薇3位女性居功厥偉，她們把民進黨打得落花流水，就像美國卡通《飛天小女警》3位女孩般，除惡務盡又戰力爆棚。



盧秀燕指出，2022國民黨能選得這麼漂亮，徐巧芯功不可沒，她直接向台大檢舉林智堅的論文，讓台大不得不處理；也舉發了林在新竹市長任內的球場弊案，不僅還給球員公道，也讓人民看清楚民進黨的真面目；徐還揭發民進黨最近利用公職人員跟監反對黨候選人，也揭發台灣人白吞萊豬的真相，“難怪民進黨恨徐巧芯恨得牙癢癢，非常害怕她當選“立委”。

