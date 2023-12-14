高雄2區綠地可變藍天？郭正亮判斷差距很小

國民黨高雄市第三選區“立委”候選人李眉蓁。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／2024大選倒數，中國國民黨2024候選人侯友宜13日南下高雄前往左營、楠梓地區替高雄三選區“立委”候選人李眉蓁輔選，這是侯友宜全台車隊掃街第一站，而日前民進黨“立委”趙天麟爆發桃色風波，綠營最終推派高市議員黃捷參選，將對陣國民黨議員陳美雅、喜樂島聯盟主席郭倍宏，形成三足鼎立戰局。對此，前“立委”郭正亮13日就表示，“高雄國民黨有兩區有機會，李眉蓁蠻有機會的，陳美雅跟黃捷也差的很小，那一區沒有那麼綠”。



高雄區域“立委”選舉第三選區：張正達（無黨籍）、李柏毅（民進黨）、李眉蓁（國民黨）、郭璽（麻將最大黨）、陳銓霖（無黨籍）。第五選區：黃柏霖（國民黨）、李昆澤（民進黨）、楊椒喬（無黨籍）、張芳愉（歐巴桑聯盟）。第六選區：黃捷（民進黨）、郭倍宏（喜樂島聯盟）、陳美雅（國民黨）。



根據日前《中時新聞網》的報導指出，有地方人士分析，陳美雅是高雄5連霸議員，曾在2020年與趙天麟競選“立委”，最終以3萬餘票之差敗北，今年捲土重來，對手由趙天麟換成黃捷，無論在地經營或競選“立委”的經驗都勝過黃捷，有機會為國民黨在高雄拿下1席“立委”席次。



而在11日時國民黨主席朱立倫、國民黨候選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜均南下高雄輔選，都盼高雄第3選區“立委”候選人李眉蓁到“立院”傳達和平理念，韓國瑜也再飆金句，形容“成熟的男人就像一鍋湯”，意指高雄五選區“立委”候選人黃柏霖已經成熟，盼獲支持。



郭正亮13日在中天節目《綠也掀桌》中表示，“高雄國民黨有兩區有機會，郭倍宏不要低估人家的力量，李眉蓁蠻有機會的，陳美雅跟黃捷也差的很小，那一區沒有那麼綠”。