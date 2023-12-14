侯辦勝選巴士採訪團啟動　全程報導高雄旋風

國民黨2024候選人侯友宜抵達旗山天后宮，一到現場先關心中風的支持者。（中評社 楊騰凱攝） 中評社高雄12月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜13日起深入高雄掃街拜票，14日更首度開設採訪團，率台北記者南下高雄，以一部巴士帶媒體緊跟侯友宜高雄行程，並將採訪團命名為“勝選巴士”，透過媒體鏡頭讓選民看到南台灣的侯友宜炫風。



侯友宜14日首站先到高雄旗山天后宮接受媒體聯訪，接著他上上車啟動車隊掃街。一早天后宮已聚集約100人夾道歡迎侯友宜到來。



侯友宜13日赴澎湖踩點，成立侯友宜澎湖縣後援會，當天下午隨即搭機前往高雄，至國民黨高雄市黨部舉行座談會，並到夜市掃街拜票。



侯友宜14日繼續挺進高雄，整個白天推出6個鐵人行程，早上先到旗山啟動車隊掃街拜票，中午成立高雄婦女後援會，下午轉往岡山車隊掃街，最後再一連參拜梓官城隍廟、橋頭五里林天后宮、大社青雲宮。整日行程從早上10時到傍晚5時，全程相當緊湊。



根據侯友宜、趙少康競選辦公室規劃，2024大選最後關鍵一個月的時間，侯友宜預計會加強深入中南部積極拜票，趙少康則是被賦予對青年溝通的重任，也會積極接受媒體專訪多打空戰。



侯友宜13日、14日跑完高雄行程後，15日則會前進雲林，繼續耕耘中南部選票。



14日跟隨侯友宜“勝選巴士”採訪團的媒體包括中評社、聯合報、ETtoday新聞雲、新新聞、中央廣播電台，以及部分電子媒體。