柯文哲：反對文化去中化　當選將改108課綱

台灣民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／對於近期的108課綱爭議，台灣民眾黨2024候選人柯文哲接受網路節目專訪表示，“我是主張改”，他並重申反對文化去中化，怎麼會搞到一個“國家”沒文化、歷史，這很奇怪。



台灣民眾黨2024候選人柯文哲接受Yahoo TV《風向龍鳳配》專訪，13日晚上播出。



12月13日是南京大屠殺紀念日，主持人唐湘龍詢問，依照現在的課綱，也看不到這段歷史，如何看待南京大屠殺？



綜合台媒報導，柯文哲以228事件舉例，他說，每逢228紀念日，他的父親柯承發就會沮喪，他也因此緊張，所以228才會去騎腳踏車走一日雙塔。他認為，這就是個歷史事實，不必故意挑起太多，歷史就是要平鋪直述，“每個人讀完有每個人想法，這樣就好”。



柯文哲也提及，先前到日本訪問時，對方很明確告訴他，台灣要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）難度高。他認為，台灣不如先申請加入中國主導的RCEP（區域全面經濟夥伴協定），看看中國會出什麼招再說。



針對中美台關係，柯文哲指出，他很意外美國人對於蔡英文的外交路線是滿意的，所以蔡跟美國維持良好關係，未來他若當選，外交路線會維持蔡英文路線，但對應中國的關係要改變。



被問選舉最後的棄保效應，柯文哲坦言，如果有選民開始轉念想投會贏的人，“我的票很多會跑到綠營去”，不過他認為這現象是一陣子，若拖一個月，就可能改變許多。



柯文哲說，最近民調下降困境是預料中的事，一來副手吳欣盈比較沒知名度，再者是民眾黨的動員能力。雖然他還在想反敗為勝的方法，但台灣充滿驚奇，30天可以做很多事，“以阿戰爭才打6天，30天可以打5次”。



此外，柯文哲接受網路節目“斐姨所思”專訪時被問及，若敗選是否會請辭民眾黨主席？他表示，目前沒這個規劃，但柯說，除了他以外，後面還有黃國昌、黃珊珊，再下面一級還有黃瀞瑩等人。



柯文哲說，新黨、親民黨、台聯、時代力量都是這樣掛掉，但他對民眾黨有信心，因為衹有民眾黨是慢慢上升，其他政黨都是成立那天最強後來就掉下去。



柯文哲說，民眾黨要弄得像耶穌會，要有思想跟信仰，要具備清廉勤政、認真工作的文化。