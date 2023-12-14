綠為何猛攻韓？王鴻薇：蔡英文學歷要解密了

國民黨2024不分區“立委”第一名、前高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／民進黨最近主攻中國國民黨2024不分區名單首席、前高雄市長韓國瑜，國民黨“立委”王鴻薇表示，“賴清德你為甚麼那麼怕韓國瑜？”，因為賴知道韓當“立法院長”之後，所有的黑箱、貪腐，民進黨想藏著的秘密、弊案，終將重見光明。王還點名，未來在野黨取得多數後的“國會”，“解密蔡英文的學歷、公開疫苗合約”是兩件要立刻做的事情。



根據《中時新聞網》報導，王鴻薇13日在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德到她的選區幫綠營候選人助選，並不是批評她，而是說讓王鴻薇當選，韓國瑜就會當“立法院長”，已經把攻擊的目標放在韓國瑜身上。



王鴻薇提到，如果未來在野黨可以在“立法院”取得多數，至少有兩件事情要立刻做，第一個是“解密蔡英文的學歷”，蔡英文說自己拿1.5個博士、論文寫得多麼好，那就公開出來讓大家一起看看。未來的新“國會”，就是要把這些藏著、掩著、不敢見人的東西拿出來看，另一個就是疫苗的合約。



王鴻薇指出，就她個人的部分，要追查台電躉購20年合約，還有林智堅侵犯竹科管理局智慧財產權案的和解內容，許多政府百分之百公務預算養的基金會中的酬庸名單，都被用保護個資為由拿不到資料。



王鴻薇強調，民進黨在害怕甚麼？民進黨不只是害怕韓國瑜、害怕在野黨“立委”，綠營怕的是這些貪贓枉法的事情，最後終將被揭發。尤其國民黨2024候選人侯友宜要成立特偵組，“太好了！全部給他辦下去”。