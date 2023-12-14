美麗島：綠35.2%藍29.5%白19%

以支持度推估當下3組候選人得票率與得票數。（照片：《美麗島電子報》提供） 中評社台北12月14日電／《美麗島電子報》14日公布第89波2024大選民調顯示，民進黨“賴蕭配”支持度為35.2%、中國國民黨“侯康配”29.5%居次、台灣民眾黨“柯盈配”拿到19.0%，“侯康配”和“賴蕭配”差距5.7個百分點。



民調顯示，賴蕭配支持度35.2%仍穩居第一，與上一波民調34.7%相比略為上升0.5%；侯康配支持度29.5%，則下降1.7個百分點；至於柯盈配支持度19.0%，約略上升2.2%。



民調表示，若當下投票，得票率推估，賴蕭配為39.4%~41.1%、得票數約為537.1~560.2萬人，侯康配為37.8%~38.8%、得票數約為508.4~528.9萬人，柯盈配為21.0%~22.5%、得票數約為286.2~306.7萬人



民調也詢問，明年是否該政黨輪替，結果顯示，31.0%受訪者認同民進黨繼續執政，27.0%認為換國民黨，15.5%認為該換民眾黨。



至於，若明年大選政黨輪替，是否應投在野黨民調最高者，45.7%的民眾不認同，40.4%的民眾認。



美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。本次調查時間2023年12月11日至13日，為追蹤民調第89波。



民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經“等比 分層隨機抽樣”後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經“隨機跳號”替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。