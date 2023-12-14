中評社北京12月14日電／網評：推動數字貿易繁榮發展



來源；人民日報 作者：姜 照



數字貿易打破了傳統貿易的時空限制，對全球貿易的模式、結構、規則等產生了深刻影響，成為引領全球貿易增長的重要力量



單孔腔鏡手術機器人、無人駕駛汽車、直播電商數字人等吸引眾多觀眾駐足；柬埔寨龍眼利用中國電商渠道拓展了銷路；埃塞俄比亞咖啡豆經由海外倉轉運至中國，被加工包裝成掛耳咖啡，再由直播平台售出……前不久舉辦的第二屆全球數字貿易博覽會上，一些數字貿易新業態新模式令人眼前一亮，展現出數字貿易的旺盛活力。



習近平主席向第二屆全球數字貿易博覽會致賀信時指出：“當前，全球數字貿易蓬勃發展，成為國際貿易的新亮點。”本屆數貿會匯聚超800家境內外數字貿易企業參展，有100多項“數字新品”首發首秀首展，現場簽約項目32個，總簽約金額1558.5億元。數貿會是以數字貿易為主題的國家級、國際性、專業型展會，為全球共商數字貿易合作、共享數字貿易紅利搭建起平台，展現了數字經濟發展帶來的更多可能性。



隨著數字技術的迅速發展，數字貿易正成為國際貿易發展的新趨勢和未來發展的新增長點。近年來，我國高度重視發展數字貿易，取得了良好成效，在數字貿易領域的國際知名度和影響力不斷提升。商務部發布的《中國數字貿易發展報告2022》顯示，2022年，我國可數字化交付的服務進出口額為3727.1億美元，同比增長3.4%，規模再創歷史新高；跨境電商進出口額達2.11萬億元，同比增長9.8%。這表明，我國數字貿易具有巨大發展潛力。順應數字經濟發展趨勢，加強國際合作，共同促進全球數字貿易交流、數字經濟發展，不僅有助於推動我國經濟高質量發展，而且能為國際經貿合作注入新動能。



在當今世界百年變局加速演進、經濟全球化遭遇逆流的大背景下，發展數字貿易對於創造國際貿易新的可能性、維護經濟全球化具有重要意義。數字貿易打破了傳統貿易的時空限制，對全球貿易的模式、結構、規則等產生了深刻影響，成為引領全球貿易增長的重要力量。在線平台和數字技術讓服務提供商能夠直接面向全球市場，打開了新的貿易空間。比如，北京市依托中關村軟件園國家數字服務出口基地，打造“數字貿易港”，推進數字貿易國際合作。我國擁有海量的數據資源和豐富的貿易數字化應用場景，發展數字貿易具備獨特優勢，要進一步優化網絡布局，提升數字化治理水平，推動數字貿易高質量發展。

