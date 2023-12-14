柯文哲轟綠反核義和團　薛富盛：假議題

台環境部長薛富盛。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲日前引用2023年聯合國氣候變化大會（COP28）中，美、日等22國簽署要將核能容量提高3倍的倡議，諷“綠義和團、慈禧怎面對”？民進黨“立委”洪申翰、蘇巧慧14日以此質詢“環境部長”薛富盛這是否是COP28的共識？薛回應，並未得到共識。



薛富盛強調，對台灣來說，核能發展是假議題，必須確保三點，一、確保核能安全。二、核廢料獲得妥善處理。三、有全民共識。等三大前提成立後，台灣才去發展核電，相信民眾也才能接受。



洪申翰、蘇巧慧均反諷，某候選人非常興奮將倡議變成結論，還大肆宣揚，但並非事實。



氣候峰會“COP28”，包含美國、加拿大、英、法、日本等22國簽署倡議宣言，承諾在2050年之前將全球核能容量提高到2020年水平的3倍、核電產能增加2倍以上，以助全球屆時達到淨零排放目標。柯文哲5日諷道，民進黨兩大神主牌“台獨”與“反核”，長期以來變成義和團，恐怕他們的慈禧太后得面對世界列強的主張，民進黨現在是不是趕快懺悔？



“立法院”社會福利及衛生環境委員會14日進行“聯合國氣候變遷大會COP28”專案報告，由召委、民眾黨“立委”吳欣盈擔任主席，並邀請“環境部長”薛富盛列席備詢。



洪申翰是登記第一位質詢的“立委”，立刻開門見山質詢問，這次COP28經歷2個禮拜的會議，昨天深夜才產出共識。在第一週的會議過程中，台灣媒體報導22國倡議2050年核能增加3倍，這件事是COP28的結論與共識嗎？



薛富盛回應，沒有得到共識，其他有共識的將近200個國家，才22個國家倡議，而這22個國家點是本身核能發展、核能產業上相當成熟的國家，使用的比例很高。



洪申翰諷道，發展核能的倡議出來，後有“總統”候選人（指柯文哲）非常興奮，甚至在臉書上寫是COP28的共識，但這並不是事實。



蘇巧慧關切22國發展核能倡議，要求薛富盛完整說明政府的態度。薛指出，COP28結論雖有在加快淨零碳排部分，將核能列為應要發展的技術之一。但2050核能發展3倍的倡議並非近200個國家的結論。核能對某些國家可以變成再生能源，但須配合每個國家的條件、環境。



薛富盛強調，對台灣來說，核能發展是假議題，必須確保一、確保核能安全。二、核廢料獲得妥善處理。三、有全民共識。等三大前提成立後，台灣才去發展核電，相信民眾也才能接受。