賴辦回擊侯辦　稱民進黨執政史上經濟最好

賴清德昨天出席台灣觀光協會活動致詞。（照片：“總統府”提供） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德昨日拋出要壯大台灣的觀光產業，還喊話歡迎陸客來台旅遊，保證“絕對安全、受尊重”。侯友宜競選辦公室則回應，民進黨把台灣觀光產業變慘業。



賴清德競選總部發言人陳世凱今日回應指出，民進黨執政是台灣史上經濟最好的一段時間。第一，台股始終維持在萬點以上，馬英九卸任前，台股僅有8095點，比起他剛接時期的9068點，跌幅甚至達到10.72%。現在的台股，除了是國民黨執政時期的兩倍以上，在日前也正式超車香港恆生指數。



他說，第二，台灣目前是全球第21大經濟體、第18大“貿易國”，人均GDP超越韓國；第三，疫情期間經濟成長率除了是全世界第一名，經濟成果也與全民共享，每人普發新台幣6000元。陳世凱質疑，國民黨只會用嘴巴拚經濟，實際上卻是把人民的錢貪進自己口袋。



相對中國國民黨候選人侯友宜今天在高雄行程滿檔，賴清德今天沒有公開的選務、公務行程，針對侯友宜或是競選總部的質疑，都由發言人回應，賴也多日未接受媒體提問。



賴清德昨天出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立67週年慶祝茶會時表示，希望以“觀光立國”為目標，推動“部部有觀光”及地方觀光資源整合平台，並籌設觀光研訓暨國際推廣專責機構、輔導觀光業者全面數位化，期盼打造獨一無二的台灣觀光品牌，讓世界看見台灣，也讓台灣走進世界。賴還提到，兩岸在對等、尊嚴及互惠原則下，我們將敞開雙臂歡迎中國朋友來台旅遊。



侯友宜競選辦公室指出，蔡英文上任後不僅來台旅客開始減緩，今年600萬觀光人次目標還是下修過數字，陸委會更說若民進黨勝選，明年陸客來台不樂觀，民進黨根本把台灣觀光業弄得快窒息。



陳世凱舉例，國民黨貪污事蹟族繁不及備載，除了廣為人知的林益世收受賄賂高達新台幣6300萬元，國民黨籍的雲林縣議長、澎湖縣議長、桃園市議長、新竹市議長，都因收受賄賂遭起訴或判刑定讞。民進黨用實績拚經濟，國民黨卻是用收賄發大財。