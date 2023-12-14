中評社北京12月14日電／網評：加速鍛造更多“大國重器”



來源：經濟日報 作者：張廠育



中央經濟工作會議指出，深入實施國有企業改革深化提升行動，增強核心功能、提高核心競爭力。當前，新一輪科技革命和產業變革加速演進，圍繞科技制高點的大國競爭不斷加劇，產業競爭已成為大國競爭的主戰場。國有企業特別是中央所屬國有企業，一定要加強自主創新能力，緊緊依靠科技進步驅動產品創新和產業發展，研發和掌握更多的國之重器，切實維護國家安全利益。



近年來，央企強化大局意識，服務國家戰略需求，將科技創新作為“頭號任務”，集中力量和資源，先後建成700多個國家級研發平台，投入研發經費年均增速超過10%，科技創新能力和水平得到實質性提升，在關鍵材料、核心元器件、基礎軟件、基礎零部件等領域攻克了一些關鍵核心技術，科技進步驅動產品創新成效顯著，一大批行業領先、國際領先產品和國之重器紛紛湧現，展示了科技創新國家隊的實力和擔當，也促進企業和國家競爭力進一步提升。



也要看到，一些西方國家對我國進行的技術圍堵一刻也沒有放鬆，密集打壓高科技企業、技術“卡脖子”問題愈加突出。我國整體科技實力特別是企業創新能力同國際先進水平相比還存在較大差距，基礎研究和原創能力不強，關鍵領域核心技術受制於人的狀況尚未從根本上消除，很多行業和產品仍處於全球產業鏈價值鏈中低端。為此，需增強使命感和危機感，把高水平科技自立自強作為推動產品創新和產業發展的有效途徑，多措並舉推動科技力量轉化為產業競爭優勢。



立足“國之大者”，提升企業科技創新能力。國有企業要以國家戰略需求為導向，針對數字技術、高端芯片、基礎軟件、新材料等產業薄弱環節，努力打造科技攻關重地、原創技術策源地、科技人才高地和科技創新特區，加快建設自主創新領軍企業，促進國產化替代，努力多出從“0”到“1”的原創性成果，實現關鍵核心技術自主可控，把競爭和發展的主動權牢牢掌握在自己手中。

