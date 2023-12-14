美聯儲維持聯邦基金利率目標區間不變

12月13日，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席記者會。（來源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會13日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。這是美聯儲今年9月以來連續第三次維持這一利率區間不變。



美聯儲在當天發表的聲明中說，近期指標顯示美國經濟活動與第三季度的強勁增長相比有所減弱。自今年早些時候以來，就業增長放緩，但仍然強勁。通貨膨脹水平在過去一年有所緩解，但通脹率仍處於高位。美國銀行體系穩健且具有彈性。家庭和企業的金融環境和信貸條件收緊可能會影響經濟活動、就業和通脹，但影響程度尚不確定。



聲明重申，在確定進一步收緊政策的程度時，美聯儲將考慮貨幣政策的累計收緊程度、貨幣政策對經濟活動和通脹影響的滯後程度，以及經濟和金融發展。美聯儲將繼續減持美國國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券，堅定致力於將通脹率恢復至2%的目標。



聲明指出，在評估適當的貨幣政策立場時，美聯儲將繼續監測即將發布的信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙目標實現的風險，美聯儲將準備酌情調整貨幣政策立場。



美聯儲當天還發布最新一期經濟前景預期，將今年美國經濟增長預期較9月預測上調0.5個百分點至2.6%，同時下調2024年經濟增長預期0.1個百分點至1.4%。預計今明兩年美國失業率分別為3.8%和4.1%，與此前預測相同。今年，以個人消費支出價格指數衡量的通脹預期降至2.8%，剔除食品和能源價格後的核心通脹預期降至3.2%，均較此前預測下調0.5個百分點，但仍遠高於2%通脹目標。



根據最新經濟前景預期，聯邦公開市場委員會19名成員中有6人認為，明年聯邦基金利率水平或降至4.5%至4.75%，有5人預計利率將降至4.75%至5%，僅2人認為明年利率將維持在目前水平。這意味著，以每次降息25個基點的速度計算，美聯儲明年或有三次降息。



美聯儲主席鮑威爾在會後舉行的新聞發布會上說，目前聯邦基金利率“或已接近本輪緊縮周期的峰值”，與會美聯儲官員普遍認為，“進一步加息不太可能是合適的”，但也不想排除這種可能性。如果經濟如期發展，預計2024年底聯邦基金利率的適當水平將在4.6%。