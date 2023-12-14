波蘭新一屆政府宣誓就職

10月15日，一名男子在波蘭華沙一處投票點外查看候選人名單。（來源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，由總理圖斯克領導的波蘭新一屆政府13日宣誓就職。這是圖斯克時隔9年後再次出任總理。



據波通社報導，波蘭總統杜達當天任命新一屆政府成員，隨後新政府成員在總統府宣誓就職。除圖斯克外，新一屆政府成員還包括副總理兼國防部長瓦迪斯瓦夫·科西尼亞克－卡梅斯、副總理兼數字化部長克日什托夫·加夫科夫斯基、外交部長拉多斯瓦夫·西科爾斯基和司法部長亞當·博德納爾等。



圖斯克12日在眾議院發表施政演說，承諾政府將為公務員和教師增加工資，並讓波蘭盡快獲得被歐盟凍結的恢復基金。眾議院隨後通過對圖斯克政府的信任投票。



波蘭眾議院共有460個席位。在10月15日舉行的議會選舉中，法律與公正黨繼續保持眾議院第一大黨地位，但只獲得眾議院的194席，未能超過半數席位，失去獨立執政資格。由公民聯盟、“第三條道路”聯盟和新左翼黨組成的反對聯盟總共獲得248個席位。波蘭總統杜達11月初宣布，根據議會傳統，贏得議會選舉的政黨首先獲得組閣機會，他決定將組閣任務交給來自法律與公正黨的莫拉維茨基。



12月11日，由總理莫拉維茨基領導的波蘭政府未能通過議會眾議院信任投票，眾議院隨後選舉圖斯克為總理負責組閣。現年66歲的圖斯克2007年至2014年任波蘭總理，2014年至2019年任歐洲理事會主席。他領導的公民綱領黨是公民聯盟中的最主要政黨。