拜登說以色列“正失去”國際支持

這是12月12日在位於紐約的聯合國總部拍攝的緊急特別會議投票現場。（來源：聯合國） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，聯合國大會12日以153個國家支持、10個國家反對、23個國家棄權的表決結果通過關於在加沙地帶實現人道主義停火的決議。美國總統約瑟夫·拜登當天說，以色列因“無差別轟炸”加沙地帶“正失去”國際社會支持。



同時，關於本輪衝突結束後加沙地帶治理問題，美以的分歧正在凸顯。



12日通過的決議對加沙地帶災難性的人道主義局勢和巴勒斯坦平民的苦難表示嚴重關切，強調必須依照國際人道主義法保護巴勒斯坦和以色列平民，要求在加沙地帶立即實現人道主義停火，立即無條件釋放所有被扣押人員，並確保人道主義救援通道暢通。



第78屆聯合國大會主席丹尼斯·弗朗西斯指出，世界正目睹“平民遭屠殺、人道主義系統崩潰以及國際法和國際人道主義法被極度不尊重”。巴勒斯坦常駐聯合國觀察員裡亞德·曼蘇爾說，聯大發出“強有力信息”，“今天具有歷史意義”。



參加此次表決的180多個國家中，僅10個國家投反對票，其中包括美國和以色列。表決前，澳大利亞、加拿大以及新西蘭發表聯合聲明，說加沙地帶平民的“安全空間日益減少令人擔憂”，“所有巴勒斯坦平民連續不斷的苦難”不能成為打擊哈馬斯的代價。澳加新三國在表決中都投了贊成票。



據美聯社報導，美國8日一票否決聯合國安全理事會一份旨在推動實現巴以人道主義停火的決議草案。多個阿拉伯國家隨後敦促聯合國大會於12日召開緊急特別會議，表決提出同樣訴求的草案。雖然聯大決議不像安理會決議那樣具有法律約束力，但在一定程度上代表了國際社會普遍意願，具有道義力量。



眼下，美國因支持以色列對加沙地帶展開軍事行動而日益被國際社會孤立。按照美聯社說法，作為以色列的親密盟友與最大軍火供應國，美國如今似乎成為唯一能勸說以色列接受停火的國家。

