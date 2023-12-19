雙C論壇：孫成昊論未來的中美關係需怎麼看

清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊發言（中評社 趙海欣攝） 中評社北京12月19日電（記者 郭至君 助理記者 趙海欣）清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊日前參加了由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第二屆雙C論壇，就中美元首舊金山會晤之後的兩國關係走向進行了分析。孫成昊表示，未來的中美關係如何發展可以用三個“一”來概括：一個中短期的風險、一個合作的機遇和一個第三方因素。



孫成昊首先表示，中美元首會晤反映出以下幾點：一是拜登政府一直在強調負責任的競爭，目前看正在轉向所謂的“負責任”。“負責任”是美國自我標榜的，更準確地說是美國想要更加安全的競爭。美國國務卿布林肯2022年5月份的涉華政策演講已經過去一段時間，但那次演講就已經標誌著美國把“負責任”或者“安全”作為對華政策中美國必須思考的重要問題。一個突出的標誌就是當時美國所謂的“3C（競爭、合作、對抗）政策”，演進為“投資、競爭、聯盟”新三分法，弱化“該對抗時對抗”的表述。此後，美國強調“護欄說”的頻率明顯上升，從一開始的對華全面競爭逐步向現在的“可控”或者“可管理”競爭轉變。



二是當前中美似乎進入到一個“再接觸”的階段。在布林肯訪華之後，相對於建交之後的中美接觸，當前兩國“再接觸”有不同的性質和特點。過去雙方主動尋求接觸和合作，而當前雙方的“再接觸”不僅僅是“無人飛艇事件”後的再次接觸，其內涵也發生變化。當前的“再接觸”更多側重對兩國關係重新校准，尤其是對於美方當前尋求在大國競爭框架下的對華合作，中方也會更多根據自身利益需要開展對等的互惠往來，而非單方面配合美方合作要求。

