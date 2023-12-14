富權：柯文哲遇結黃國昌這位“鬥雞黨主席”

中評社香港12月14日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：柯文哲遇結黃國昌這位“鬥雞黨主席”。以下為文章內容。



“藍白合”破局後，台灣地區“二零二四”大選的態勢演變為“藍綠對決”，柯文哲在大選中的角色作用驟減。不要說是多家民調機構公佈的數據都顯示其已淪為“拍馬也追不上”的“老三”，正在陷於邊緣化；就說是柯文哲僥倖獲得投票前夜凱達格蘭大道的路權，也擔心被航拍暴露參與人數太少，以及面臨缺乏經費，難以搭建舞台，只好計劃以汽車權益當作舞台的宭境。



在此情況下，被賴清德寄以“幫助我打敗柯文哲”厚望，因而獲邀請出任賴清德競選總部主委的姚立明，似乎在“藍綠對決”中就派不上用場。但姚立明顯然是不甘心也像其原先的主攻對手柯文哲那樣，在賴清德競選總部中陷於邊緣化，因而總是有事無事地尋找一些話題，以展示其在賴清德競選總部的“存在價值”。



姚立明既然曾經被賴清德寄以“幫助打敗柯文哲”的厚望，也當然因為在民進黨內熟悉國民黨戰法的“高參”很多，輪不到姚立明“參謀”，因而姚立明還是充分發揮自己“熟悉柯文哲”的“剩餘價值”，繼續“唱衰”柯文哲。



昨日，姚立明在接受媒體人王時齊專訪時就指出，他現在就能預言，民眾黨“總統”候選人柯文哲和其“不分區立委”提名人黃國昌，“一年內一定會大吵一、二次，因為兩個都是『自以為天縱英明』的人”，且黃國昌和黃珊珊兩個都是學法律的，與對法律一竅不通，但有政治意圖的柯文哲，會有意見不合的時候。



姚立明表示，因為這兩人有些事情還沒想清楚。例如柯文哲前天才說，以黃國昌的口才和能力，未來一定可以監督執政黨，但隔一天又說可以當“立法院副院長”，才短短兩天就矛盾了。姚立明說，“立法院正副院長”是要退出政黨活動的，也不能聽命於政黨，不能對法案表態、要主持政黨協商，“想想黃國昌這種頭角猙獰的人不能講話，要選有名分還是能好好發言的位置？黃國昌可以做黨團召集人，有很大的政治表達空間，但『副院長』只是位分。”因此，黃國昌與柯文哲一定會在認知上產生衝突。因而姚立明笑說，可能明年二月一號“立委”上任後，黃國昌就會跟柯文哲吵起來了。



姚立明之所以會有此預言，是否是從黃國昌否認將會與韓國瑜搭配競選“立法院”正副院長中受到啟迪？實際上，一方面，民眾黨內早就盛傳，倘是繼續“藍白合作”，國民黨將與民眾黨共同推出韓國瑜、黃珊珊搭配參選“立法院”副院長，因而作為在民眾黨“不分區立委”提名名單中排名第二的黃國昌，有必要按照政黨倫理將“立法院副院長”“謙讓”給民眾黨“不分區立委”提名名單中排序第一的黃珊珊。這也是黃珊珊與在國民黨“不分區立委”提名名單中排序第一的韓國瑜“相對應”。



另一方面，黃國昌作為曾經出任時代力量黨主席的“政治領袖”，習慣於發表意見，引領輿論，而出任“立法院副院長”，則會被“剝奪”這些功能。因而倒不如擔任民眾黨“立法院”黨團總召集人，可以帶領民眾黨籍“立委”叱吒風雲，衝鋒陷陣，這才契合黃國昌的“鬥雞”性格。



其實，還隱藏了一個“只能意會，不能言傳”的“潛意圖”。那就是，倘民眾黨在“二零二四”大選中落得個“總統”、“立委”雙慘敗的下場，而柯文哲又能願意按照政黨倫理，宣布引咎辭去民眾黨主席的話，作為民眾黨“立法院”黨團總召，而且也曾擔任過時代力量黨主席的黃國昌，就自然而然地成為民眾黨主席的當然人選。而黃珊珊則因為可能會當選“立法院副院長”，依法不得參加政黨活動，而無緣參加民眾黨主席補選。

