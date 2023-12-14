六國代表聚海口共商大湄公河次區域互聯互通

這是1月18日拍攝的老撾琅勃拉邦附近湄公河的日落景色（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，12日至13日，大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定第八次聯合委員會會議在海南海口召開，柬埔寨、中國、老撾、緬甸、泰國和越南六國交通運輸主管部門和相關機構負責人，共商大湄公河次區域互聯互通合作新路徑，推動貨物及人員跨境運輸便利化實現新的更大突破，為大湄公河次區域經濟社會發展注入強大動力。



代表們一致認為，大湄公河次區域地緣相近、人緣相親、文緣相通。近年，各成員國依托運輸便利化委員會聯合委員會等雙多邊機制，強化溝通、務實合作，在基礎設施“硬聯通”和制度規則“軟聯通”同步發力，減少了運輸和貿易障礙，促進了商品、資金、技術、人員有效流通，為推動次區域經濟社會健康可持續發展打下了良好基礎。



會議審議通過《2024—2028年<大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定>實施工作計劃》等文件，並就延長《關於實施<大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定>“早期收穫”的諒解備忘錄》相關事宜達成一致意見，決定自2024年4月1日恢復“早期收穫”跨境運輸業務，將“早期收穫”諒解備忘錄有效期延長至2026年12月31日。



會議期間舉行《關於增加<大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定>議定書一的路線和出入境口岸的諒解備忘錄》簽署儀式。諒解備忘錄當日生效後，各成員國將加快推動修訂後的路線和過境口岸開放，並積極研究探索延伸新增其他路線和過境口岸，進一步織密跨境運輸網絡，促進大湄公河次區域共同繁榮發展。



中國代表團團長、交通運輸部副部長李揚表示，下一步將持續加強各國互信合作，開展積極對話，組織各小組高官會議，不斷提高國際道路通關便利化水平，進一步提升通關效率。同時，推動各項文件全面實施，加強執行力度和監管機制優化，不斷提升區域國家間貿易交易水平，促進區域一體化。