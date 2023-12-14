“環境部長”自曝搭頭等艙　藍委嗆檢討預算

台環境部長薛富盛接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月14日電（記者 鄭羿菲）台“僑委會”副委員長阮昭雄日前赴巴西聖保羅，旅行社將之升等頭等艙，引起熱議。中國國民黨“立委”林為洲14日質詢台“環境部長”薛富盛赴杜拜參加“聯合國氣候變遷大會（COP28）”是搭乘什麼艙？薛回應，搭乘頭等艙。一旁幕僚趕緊補充說明，我們按照規定購買頭等艙。林為洲拉高音調詢問，要確定喔？有必要搭頭等艙？預算再來檢討。



國民黨“立委”林為洲、“立委”參選人林國春日前召開記者會，指控阮昭雄今年出訪巴西時，被旅行社升等為頭等艙，價差新台幣20萬元，是長期與民進黨政府合作的三星旅行社。三星旅行社回應，當天經濟艙超賣，他們詢問航空公司可否幫忙升等，但公司並未出錢，將對指控者提告。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會14日進行“聯合國氣候變遷大會COP28”專案報告，由召委、台灣民眾黨“立委”吳欣盈擔任主席，並邀請“環境部長”薛富盛列席備詢。



林為洲質詢問及，薛部長這次參加COP28搭乘什麼艙位？有沒有被升等為頭等艙？薛富盛回應，應該有吧，這都是幕僚安排的。林追問，所以你搭乘頭等艙去的？薛點頭。林再度追問，請幕僚幫忙說明一下，搭乘頭等艙符合規定嗎？



一旁的幕僚補充說明，按照“行政院”規定，部會首長可以搭乘頭等艙，我們購買頭等艙的機票。林為洲拉高音調問，符合規定？你要確定喔？幕僚連連稱是。林為洲才說，這以後還是可以檢討，有必要一定要搭乘頭等艙嗎？商務艙已經很好了，將來預算我們再來檢討。