趙少康承諾推18歲公民權　民進黨：根本騙票

林楚茵。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）中國國民黨副手候選人趙少康昨天在政治大學演講時宣示，若當選將立即推動十八歲公民權，若就任後一年內都沒有推動，他願辭請辭。民進黨發言人張志豪、林楚茵上午抨擊趙少康很多發言前後不一，根本是騙票。



林楚茵說，趙少康是媒體前輩，確實是她欣賞、敬重的前輩，主持節目都有鞭辟入裡的發言，但面對學生真的講真心話嗎？過去趙就不支持18歲公民權，還怒拍桌反對，但昨天面對學生又是另外的嘴臉。



趙少康昨天出席政大演說並且接受學生提問，好幾次回應獲得學生掌聲，這與前一天的民進黨副手候選人蕭美琴相比不太一樣，蕭回答問題時，學生幾乎沒有掌聲。



林楚茵說，“侯康配”提出40歲以下首購“免頭期款”可貸新台幣1500萬元，但有專家指稱，5年過後要繳5、6萬，對青年負擔大，趙少康在學生面前說，那不要買雙北房子就好了。負責任的領袖不要丟出政見之後，又告訴大家不要花，這不就是講廢話嗎？



她也指出，至於18歲公民權部分，趙少康對於下修18歲公民權，就曾經說過不要給年輕人公民權還拍桌，但是面對學生又是另一副嘴臉，學生會看得非常清楚，不要為了騙票。



對於趙少康日前提到無法進入校園一事？張志豪表示，校園自主邀請絕無趙少康說法，年輕人都有自己判斷能力，趙少康可以漫天扯謊與學生對話，但是學生都有GOOGLE能力，以及趙少康過去就是戰鬥藍，怎麼自我打臉大家都清楚，趙少康從政不僅是前後矛盾，過去是戰鬥藍說法也一變再變。