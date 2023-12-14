香港新任區議員：實際行動踐行服務市民誓言

12月11日，盧婉婷（右）在青衣街市向街坊鄰里謝票。（來源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，“高票當選我非常開心。”盧婉婷以22775票成功連任香港區議員。她說：“今後會繼續在地區事務上發力，和基層更多接觸，進一步幫助他們解決生活所需，令大家有更多的滿足感和獲得感。”



香港特區第七屆區議會選舉10日成功舉行，這是香港特區完善地區治理體系、重塑區議會制度後的首次區議會選舉，產生了176名地區委員會界別議員和88名地方選區議員。區議會委任議員及當然議員名單也於12日公布，470名議員將組成新一屆香港區議會。



新一屆區議員們紛紛表示，在即將開始的任期中，定會將“愛國者治港”落到實處，用專業的建言、真誠的服務、務實的行動共同打造和諧美好的新香港。



作為青衣地方選區參選人，盧婉婷認為不能辜負街坊鄰里的期待。新任期與以往不同的是，服務範圍擴大了。“不能單打獨鬥，要和其他區議員協調合作，給予市民更好的服務。”她表示，未來會在交通、醫療等方面為市民爭取更多便利條件，落實自己在競選中的承諾。



沙田地區委員會議員郭宣彤也為自己定下了目標。首次當選區議員的她，希望在即將開始的任期中推動中資企業更好融入社區發展，支援社區建設。



郭宣彤就職的中資企業與沙田民政事務處今年曾合辦活動，先後帶領兩批沙田的中學生前往內地參觀交流。他們參觀了深圳創科企業、無錫智慧碼頭、遼寧港口等，學生們反饋積極。



“這是促進中資企業和市民相互瞭解的好方式，我在今後工作中會繼續促成這類交流活動的舉辦。”郭宣彤說。



香港特區行政長官李家超12日表示，新一屆區議會吸納了不同背景的有能之士參加，他們更具代表性、更有地區聯繫、更專業，將會是一個建設性、務實、為民生、照顧地區利益的區議會。

