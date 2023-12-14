126種新藥進醫保　覆蓋罕見病等多個領域

11月20日，2023年國家醫保藥品目錄談判現場。（來源：新華社） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，經過為期4天的168場談判和競價，126種新藥進入醫保，涉及罕見病、抗腫瘤、慢性病等多個治療領域。新版國家醫保藥品目錄有哪些看點？將對百姓用藥產生哪些影響？“新華視點”記者採訪了有關專家。、



126種藥品進醫保 涉及多個治療領域



這是又一次對13億多參保人“藥籃子”的全面升級——126種新藥進入醫保，其中腫瘤用藥21種，新冠、抗感染用藥17種，糖尿病、精神病等慢性病用藥15種，罕見病用藥15種等；同時調出1種即將撤市的藥品。



國家醫保局醫藥服務管理司司長黃心宇13日在發布會上介紹，此次調整後，目錄內藥品總數將增至3088種，其中西藥1698種、中成藥1390種，慢性病、罕見病、兒童用藥等領域的保障水平得到進一步提升。



此次調整新增15個目錄外罕見病用藥，覆蓋16個罕見病病種，填補了10個病種的用藥保障空白，如用於治療I型戈謝病成年患者的酒石酸艾格司他、用於治療卡斯特曼病的司妥昔單抗等。



“單基因遺傳病是由於單個基因變異導致功能異常引發的疾病，在罕見病中占比80%。”罕見病研究專家、北京協和醫院兒科主任醫師邱正慶介紹，脊髓性肌萎縮症（SMA）、戈謝病等都屬於單基因遺傳病，將這些疾病用藥及時納入醫保對患者有重要意義。



此外，可用於治療陣發性睡眠性血紅蛋白尿症（PNH）、非典型溶血性尿毒症綜合征、難治性全身型重症肌無力3種罕見病的依庫珠單抗也成功進入醫保。



“PNH是一種罕見的後天獲得性溶血性疾病。”天津醫科大學總醫院副院長、血液病中心主任付蓉說，相較於傳統療法的局限性，依庫珠單抗成功進入醫保，能使更多患者獲得有效治療、減輕患者負擔。

