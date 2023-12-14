中評鏡頭：侯友宜車隊旗山掃街獲熱情回應

國民黨2024候選人侯友宜與高雄“立委”候選人林義迪掃街拜票。（中評社 楊騰凱攝） 中評社高雄12月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜14日深入高雄啟動車隊掃街，上午從旗山天后宮出發繞行旗山市區。包括街邊早餐店、檳榔攤民眾都開心對侯友宜揮手，侯則暖心問大家生意好不好，也拜託大家支持。更有不少行車經過的民眾特地搖下車窗對侯比讚、揮手。侯一路掛著大大的笑容，好心情藏不住。



這一趟觀察下來，旗山鄉親對同樣出身南部的侯友宜有種親切感，婆婆媽媽都熱情笑著揮手。過程中也有年輕人拿著手機對侯友宜拍攝經過的畫面，能感受到年輕朋友對侯友宜有相當的好奇度。



侯友宜走下宣傳車後，還特地向隨行媒體致意，也跟大家分享這一趟的心得，直呼民眾真的很熱情。



有趣的點是，侯友宜行車路過民進黨在地黨部，外牆上掛著民進黨2024候選人賴清德、副手蕭美琴，以及民進黨“立委”邱議瑩的大型看板。侯友宜也對民進黨喊話說，“民進黨的朋友，你們好”，友善的態度讓隨行媒體津津樂道。



陪同侯友宜上車隊掃街的還有以無黨籍參選高雄“立委”、現任國民黨議員林義迪。



侯友宜14日挺進高雄，白天推出6個鐵人行程，早上先到旗山啟動車隊掃街拜票，中午成立高雄婦女後援會，下午轉往岡山車隊掃街，最後再一連參拜梓官城隍廟、橋頭五里林天后宮、大社青雲宮。整日行程從早上10時到傍晚5時，行程相當緊湊。